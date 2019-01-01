تعرف على أحدث هواتف "هواوي" في الأسواق

وكالات / سما /
قررت "هواوي" تعزيز مواقعها في سوق الهواتف الذكية عبر هاتف جديد بمواصفات متطورة وسعره قرابة الـ 400 يورو.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية التي يأتي بها هاتف Nova 5T الجديد:
-هيكل أنيق من الزجاج والبلاستيك مقاوم للماء والغبار.
- شاشة بمقاس 6.26 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.
- معالج Kirin 980 ثماني النوى.
- بطارية بسعة 3750 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع (22.5 واط).
- نظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهات EMUI 9.1.
- منفذ UCB-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.
- كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+16+2+2) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.
- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.