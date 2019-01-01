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تعرف على أحدث هواتف "هواوي" في الأسواق

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أحدث هواتف "هواوي" في الأسواق


وكالات / سما /

قررت "هواوي" تعزيز مواقعها في سوق الهواتف الذكية عبر هاتف جديد بمواصفات متطورة وسعره قرابة الـ 400 يورو.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية التي يأتي بها هاتف Nova 5T الجديد:

-هيكل أنيق من الزجاج والبلاستيك مقاوم للماء والغبار.

- شاشة بمقاس 6.26 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.

- معالج Kirin 980 ثماني النوى.

- بطارية بسعة 3750 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع (22.5 واط).

- نظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهات EMUI 9.1.

- منفذ UCB-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+16+2+2) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.

- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

#هواوي #الأسواق

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