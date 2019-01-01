افتتاح فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز" بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 21 أكتوبر 2019

افتتح فندق "العنوان فاونتن فيوز" ذو الخمس نجوم، أبوابه صباح أمس 20 أكتوبر 2019 لاستقبال الضيوف وذلك تزامناً مع بدء العدّ التنازلي لعام على انطلاق معرض إكسبو 2020 في دبي.

ويُعدّ هذا الفندق أحدث إضافة إلى مجموعة "العنوان للفنادق والمنتجعات" التي أطلقتها مجموعة إعمار للضيافة، ويقع وسط مركز مدينة دبي، ضمن تحفة معمارية مبهرة مكونة من ثلاثة أبراج تضفي مزيداً من الروعة على أفق المدينة الساحر، الأمر الذي يمنحه إطلالة خلابة على برج خليفة ونافورة دبي الراقصة.

كما يبعد مسافة 15 دقيقة عن مطار دبي الدولي، وعلى مسافة خطوات معدودة عن دبي مول. تتراوح مساحة غرفه وأجنحته الفاخرة ما بين 50 و 332 متراً مربعاً، وتمتاز بتصاميمها العصرية ومرافقها المنتقاة بعناية من علامة " لوزينزو فيلوريسي فيرنيزي " رفيعة المستوى.

يُمكن للضيوف الاختيار من بين ستة مطاعم والتي تحمل بصمة أسلوب فنادق ومنتجعات العنوان المُميّز والفاخر، ومنها مطعم "ذا ريستورانت" الذي يُقدم الطعام الفاخر في أجواء راقية تحفل بالبساطة، مع احتفالات على مدى 24 ساعة بأشهى المأكولات العربية والمتوسطية. كما يتوفر طيف واسع من الساندويتشات والوجبات الخفيفة في "ذا كافيه" الذي يتيح للزوار إمكانية الاستمتاع بما يقدمه من أطايب ضمن أجوائه المميزة أو أثناء التنقّل، في حين أن صالة الشاي الراقية تُشكّل المكان المثالي لحفلات شاي ما بعد الظهيرة الأنيقة. ولمحبي الاسترخاء يُقدّم "ذا باتيسيير" قائمة غنية بأشهى الحلويات المنزلية الرائعة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة والاستجمام بالقرب من برك السباحة الخارجية الثلاثة - إحداها مخصصة للعائلات بمساحة 98 متر، وأخرى مخصصة للكبار، والثالثة مخصصة للصغار. أما مركز اللياقة البدنية فهو مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات من "Technogym"، ويتوفر فيه استديو فاخر خاص باليوغا وصفوف جماعية مفعمة بالطاقة والحيوية.

أما الضيوف الصغار الذين تقلّ أعمارهم عن 12 سنة، فيمكنهم الاستمتاع بنادي "Qix"، الذي يقدم طيفاً واسعاً من البرامج التفاعلية الممتعة، الألعاب التعليمية والحرف اليدوية تحت إشراف طاقم من المختصين المحترفين.

ويجمع "ذي سبا" لدى فندق "العنوان فاونتن فيوز" ما بين الخدمات المميزة وجلسات العناية الفريدة من نوعها، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأقصى درجات الراحة مع فرصة استكشاف الثقافة المحلية. ويمتاز هذا المنتجع الصحي الفاخر بمرافقه الراقية والتي تتضمن بركة الحيوية وغرفة بخار الأعشاب والبيو ساونا والحمام التركي وغيرها من برامج العناية الحصرية.

يمتاز فندق "العنوان فاونتن فيوز" بموقعه الاستراتيجي على مقربة من إعمار سكوير، ومركز دبي المالي العالمي وغيرها من مراكز الأعمال الرئيسية. تضمّ كافة قاعات الاجتماعات في الفندق مساحات ذكية مصممة بعناية وفق أحدث التقنيات، وتتضمن لاونج خاص برجال الأعمال ومجلس خاص. ومن ناحية أخرى، تتسع قاعة الاحتفالات في الفندق إلى 200 ضيف وتمتاز بإضاءتها النهارية الطبيعية، وبوجود مساحة متعددة الوظائف مع تراس واسع يتسع لـ 150 ضيف ويتمتّع بإطلالة فريدة على برج خليفة.

يُعدّ فندق "العنوان فاونتن فيوز"، إضافة جديدة لمجموعة فنادق ومنتجعات العنوان الحاصلة على العديد من الجوائز في دبي؛ العنوان وسط المدينة، العنوان دبي مول، العنوان بوليفارد، العنوان دبي مارينا، القصر وسط المدينة، والعنوان مونتغومري.

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معلومات للمحررين

فنادق ومنتجعات العنوان

تُعدّ فنادق ومنتجعات العنوان العلامة التجارية الأولى التي أطلقتها مجموعة إعمار للضيافة. حيث أثبتت مجموعة الفنادق الفاخرة والمُتميّزة نفسها كخيار مثالي لرجال الأعمال والسياح والمسافرين.

وقد صاغت فنادق ومنتجعات العنوان هوية جديدة لقطاع الضيافة والخدمات العالمي من خلال وضع معايير جديدة مع كرم الضيافة والمعايير الاستثنائية للخدمة. ومن خلال شعارها "أين تحدث الحياة"، تُقدّم فنادق ومنتجعات العنوان تجربة شخصية وجذابة للضيوف في بيئة مُتميّزة لنمط الحياة، مما يثري حياة ضيوفها بالفخامة والأناقة والتألق.

تقع فنادق ومنتجعات العنوان في بعضٍ من أكثر المناطق المرغوبة. كما تمتلك العلامة التجارية وتدير العنوان ريزيدنسز، وهي شركة رائدة في قطاع الشقق السكنية ذات العلامات التجارية والمُخدّمة بالكامل. وتمتدّ إدارة فنادق ومنتجعات العنوان لتشمل فندق بالاس وسط المدينة، الذي يُعتبر واحة رائعة في وسط مدينة دبي.

لمزيد من المعلومات حول فنادق العنوان، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.addresshotels.com

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سناء الغلاني

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