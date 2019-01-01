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مخطط اسرائيلي : 100 ألف طالب بالقدس سيحرمون من التعليم بالمنهاج الفلسطيني

الإثنين 21 أكتوبر 2019 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط اسرائيلي : 100 ألف طالب بالقدس سيحرمون من التعليم بالمنهاج الفلسطيني


قال وكيل وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، بصري صالح، إن 100 ألف طالب فلسطيني في القدس المحتلة، مهددون بالحرمان من التعليم، بسبب سياسات الاحتلال ومحاولات شطب المنهاج الفلسطيني.

ووردت تصريحات صالح خلال الاجتماع المشترك الـ29 بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته 81، والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" الذي عقد أمس الأحد، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وأضاف وكيل الوزارة "هناك 100 ألف طالب وطالبة بمدينة القدس ومحيطها مهددون بعدم تلقي التعليم وفق هويتهم الفلسطينية، من خلال التأثير على المناهج ومحاولة تحريفها، ومحاولة زجهم والذهاب بهم نحو المنهاج الإسرائيلي"، مضيفا "القدس لا تزال تنتظر منا جهدا مضاعفاً من أجل الانتصار لقضيتنا".

ودعا جامعة الدول العربية إلى مخاطبة الصناديق والمؤسسات العربية، لتوفير الاحتياجات التعليمية العاجلة لها، وضرورة صد الهجوم الإسرائيلي المتواصل على القدس، خاصة على النظام التعليمي، وتحديدا ما يتعلق بالمناهج الفلسطينية.

وقال صالح: "الاحتلال ما يزال يستهدف المدارس والمعلمين باعتقال وقتل".

وأضاف: "هذا يحدث في كل صباح وفي كل مكان، وليس فقط في المناطق المسماة (ج)، وليس فقط في قطاع غزة وفي القدس، وإنما في جميع أماكن الشعب الفلسطيني من المدارس الحكومية، والخاصة؛ حيث إنه يشكل عقبة من عقبات معركة التحدي والصمود".

وطالب بتقديم جهود إضافية في هذه المرحلة، للحفاظ على وكالة "أونروا" وديمومتها التي تعني ديمومة قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن التنازل أو التراجع عن نصرتها يعني إسقاط قضية اللاجئين.

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