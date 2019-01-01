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بتعليماتك المباشرة تم تحويل ملايين الدولارات لقطاع غزة

كنت المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي.. ليبرمان يشن هجوم حاد على نتنياهو ويهنئه بعيد ميلاده الـ 70!

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
كنت المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي.. ليبرمان يشن هجوم حاد على نتنياهو ويهنئه بعيد ميلاده الـ 70!


القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس جزب يسرائيل بيتنو افيغدور ليبرمان، اليوم الاحد، رئيس حكومة الاحتلال زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وقال ليبرمان في تصريحات اوردتها وسائل اعلام عبرية، "السيد رئيس الوزراء، مهاجمتك للآخرين واتهاماتك الباطلة التي تحاول توجيهها لأي شخص يختلف معك، لا يمكنك من خلالها إخفاء حقيقة أنك فشلت 3 مرات متتالية في تشكيل حكومة".

وأضاف: بدلاً من تحمل مسؤولية إخفاقاتك وفقدان 9 مقاعد في الانتخابات، فأنت تبدأ حملة انتخابية ثالثة، يشير مقطع الفيديو الأخير الخاص بك إلى أنك تدعم التوجه احملة انتخابية أخرى بدلاً من التركيز على إنشاء حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة، بل تحاول فرض حكومة إكراه ديني.

يفهم كل عاقل أنك على استعداد للتضحية بمعظم مواطني الدولة لصالح مجموعة صغيرة من المتدينين، أنت الذي قررت تجميد مخطط حائط البراق والانسحاب من دعم قانون التجنيد على الرغم من أنك صوتت لصالح القانون بالقراءة الأولى ..

وتابع ليبرمان: بالإضافة إلى ذلك أنت تنكر حقيقة أنك كنت منذ 23 عامًا المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي والسلطة الفلسطينية وحمـ ـاس والقائمة المشتركة، لكن للأسف بتعليماتك المباشرة تم تحويل ملايين الدولارات إلى نشطاء "إرهابيين" في قطاع غزة.وفق وقوله

واردف قائلا: لكن على الرغم من كل اتهاماتك أود أن أهنئك بمناسبة عيد سوكوت وأتمنى لكم التوفيق بمناسبة عيد ميلادك السبعين غدًا، أتمنى لك صحة جيدة وطول العمر "بنيامين نتنياهو"

ترجمة مؤمن مقداد

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