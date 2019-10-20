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كاشفا عن ما ستوضحه حماس لـ"حنا ناصر"..

قيادي بحماس: من الصعب تطبيق الانتخابات ما لم تقم على أساس التوافق الوطني واحترام النتائج

الأحد 20 أكتوبر 2019 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: من الصعب تطبيق الانتخابات ما لم تقم على أساس التوافق الوطني واحترام النتائج


غزة / سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إن إجراء الانتخابات يجب أن يكون نتيجة تفاهم على خريطة طريق كاملة، بحيث تضع برنامجًا وطنيًّا متكاملًا، يتفق فيه على شكل النظام السياسي الفلسطيني، وشكل الفعل والنضال الفلسطينيين.

وأضاف:  "الانتخابات هي جزء ونتيجة يجب أن تكون لها مقدمات من أجل الاتفاق على قانونها، واحترام نتائجها، وكثير من الأشياء، لا أن تُطرح بهذا الشكل".

أكد القيادي في حماس، أنه من الصعب تطبيق الانتخابات ما لم تقم على أساس التوافق الوطني والوضوح بالقوانين والنتائج واحترام النتائج.

وقال البردويل لصحيفة فلسطين المحلية إن حركته ستجلس مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، وستوضح له أن "الانتخابات ما لم تقم على أساس قاعدة التوافق الوطني والوضوح في القوانين والنتائج واحترام النتائج، من الصعب جدًّا تطبيقها".

وتابع : "حنا ناصر شخصية محترمة ونحن نستقبله بكل احترام، كما استقبلناه سابقًا، فهو رجل مهني"، مؤكدًا ضرورة عقد انتخابات شاملة للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة.

وفي سياقٍ منفصل، اعتبر البردويل أن الرئيس محمود عباس "تهرب بوضوح خلال خطابه الأخير في الأمم المتحدة من مبادرة الفصائل لتحقيق المصالحة"، موضحا أنه "حاول قطع الطريق عليها بطرح فكرة غير قابلة للتطبيق وهي انتخابات مفاجئة غير قائمة على تفاهم وأرضية توافقية". وفق قوله.

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