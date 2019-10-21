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رابط فحص المقبولين لـ 1000 وظيفة حكومية في ديوان الموظفين بغزة

الأحد 20 أكتوبر 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص المقبولين لـ 1000 وظيفة حكومية في ديوان الموظفين بغزة


غزة / سما/

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الأحد، عن طلب الأوراق الثبوتية للمقبولين لعدد من الوظائف الحكومية بعد الفرز الالكتروني لوظائف الإعلان الخارجي الصادر عن الديوان رقم07/2019 وفق الجدول الزمني المرفق.

وأوضح الديوان انه سيتم فتح باب التظلمات على نتائج الفرز الالكتروني اعتباراً من يوم الاثنين 21/10/2019 ولغاية يوم الخميس الموافق 31/10/2019.

وطالب جميع المتقدمين الالتزام بالمواعيد المخصصة لكل وظيفة، مبيناً أنه لن يتم استقبال أي طلب أو تظلم بعد الفترة الزمنية المحددة لذلك.

للاطلاع على الأوراق المطلوبة وحالة الطلب (مقبول/مرفوض) اضغط هنا

للاطلاع على حالة الطلب من خلال "التسجيل الموحد" اضغط هنا

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