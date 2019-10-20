التنمية: مؤشر الفقر في غزة الأعلى عالميًا ونسب البطالة والفقر وصلتا إلى 75%

غزة / سما /

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد، اليوم الأحد، إن مؤشرات الفقر في غزة هي الأعلى على مستوى العالم، موضحًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي.

وأوضح حمد خلال مؤتمر صحفي للوزارة في مدينة غزة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أن تلك المؤسسات لا تفي إلا بنحو 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلاً أمام أية جهود للتنمية.

وأكد ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة؛ من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة.

كما شدد حمد على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في القطاع؛ لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء.

وأكد أهمية تفعيل البرامج الخاصة بالفئات المهمشة المعمول بها في الضفة الغربية بقطاع غزة، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك العمل على تمكين الأسر الفقيرة من خلال منحهم مجموعة من التسهيلات والخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية.

وبيّن حمد أهمية زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية.

وذكر أن الأراضي الفلسطينية وخصوصاً قطاع غزة تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة، والتي ازدادت مع انطلاق شرارة الانتفاضة الثانية في العام 2000م.

وبيّن حمد أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2006 وتقييد حركة المواطنين والبضائع، إضافة إلى العدوان الاسرائيلي الذي تكرر في الأعوام 2008-2012-2014، والانقسام الفلسطيني أنشأ واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعباً.

وأضاف أن "هذا الواقع زاد من نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة والتي وصلت خلال العام 2019 الى ما يقرب من 75%، كما أن 70% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً، و33,8% تحت خط الفقر المدقع، 65,6% من الأسر الفقيرة هم من اللاجئين".

وتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية لشهر يوليو -2019 أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات البرنامج بلغ 70645 أسرة بواقع 425292 فردا يمثلون 20% من سكان قطاع غزة يقعون تحت خط الفقر المدقع وفق معادلة فحص وسائل المعيشة (PMTF) المستخدمة بالوزارة، علمًا بأن نحو 12000 أسرة مسجلة على قوائم الانتظار حتى تاريخه.

وأظهرت بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني أن 46910 أسر هي أسر لاجئة بواقع 276663 فردا، وقد طردت هذه الأسر من بيوتها وممتلكاتها بفعل الاحتلال عام 1948.

وأشار حمد إلى أن 37% من الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية تُعيلها نساء، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية نحو 70 ألف أسرة، منها نحو 26 ألف أسرة تُعيلها نساء.

وذكر أن 15% من ربات الأسر المستفيدات من البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية هن أرامل، و24,7% من أفراد الأسر الفقيرة هم من الأطفال.

وبلغ عدد ربات الأسر من الأرامل 10719 سيدة، بينما 3298 سيدة هن من المطلقات، أما المنفصلات 725 سيدة، وباقي الإناث هن غير متزوجات أو متزوجات ولكن تتولى المسؤولية المالية لأسرهن، نتيجة لعجز الرجال عن الإدارة المالية لأسرهم.

وتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بأن عدد أفراد الأسر الفقيرة من الأطفال (أقل من 18 عاما) 104992 فردا.

وأوضح حمد أن 70 % من الأسر غير آمنة غذائياً، مبيّنًا أن عدد كبير من سكان قطاع غزة يضطرون لشراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب.

وذكر أن 32,5% من الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية تحصل على مساعدة تموينية، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات التموينية نحو 23000 أسرة، 29,5% من كبار السن يرأسون أسر فقيرة.

وتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بأن 20856 مسنا (60عاما فأكثر) يرأسون أسراً فقيرة في قطاع غزة، كما بلغ عدد كبار السن من أفراد الأسر الفقيرة حوالي 36072 مسنا.

وذكر حمد أن 56,5% من أرباب الأسر الفقيرة يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، قرابة 39914 رب أسرة فقيرة، كما أن نحو 70,8% من الأسر الفقيرة فيها مريض مزمن واحد على الأقل، 12,8% من أرباب الأسر الفقيرة هم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بأن 9009 أرباب أسرة فقيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن 66,2% من أرباب الأسر الفقيرة مستواهم التعليمي أقل من ثانوي، و46809 رب أسرة فقيرة.

واستعرض حمد الخدمات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات المهمشة وهي كالتالي:

- المساعدات النقدية: وتتراوح قيمة المساعدة بين 250-600 شيكل شهرياً تُحدد وفق معادلة الفقر تدفع بشكل ربعي كل 3 شهور.

- المساعدات التموينية: تحصل الأسر غير اللاجئة على مساعدة غذائية من برنامج الأغذية العالمي بقيمة 35 شيكلا شهريا لكل فرد. بينما تحصل الأسر اللاجئة على مساعدة غذائية من الأونروا تتراوح قيمتها بين 50-200 شيكل شهرياً حسب عدد أفراد الأسرة.

- الإعفاءات المدرسية والجامعية: لأفراد الأسر الفقيرة المسجلة ضمن قوائم البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية ويحدد الإعفاء الجامعي وفق لوائح كل جامعة أو كلية.

- التأمين الصحي المجاني: تحصل الأسر الفقيرة والتي يعاني أحد أفرادها أو أكثر من أمراض أو إعاقات على بطاقات تأمين صحي مجانية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية ويكلف التأمين الصحي الوزارة 50 شيكل شهرياً، وفق شروط البرنامج.

- التمكين الاقتصادي: من خلال منح الأسر الفقيرة مشروعات صغيرة، وتحسين مساكن الأسر الفقيرة.

- لجنة المساعدات الطارئة، والتي تقدم مساعدات طارئة للعائلات الفقيرة خاصة في مجال العلاج والأدوية وإيجار البيوت وغيرها.

- خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المهمشة مثل المسنين والمرأة والأطفال في ظروف صعبة.

- توفير الأدوات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وفق الإمكانيات المتاحة.

- التنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية وتسهيل دخول المساعدات لها عبر معابر قطاع غزة.

- التأهيل المهني لأبناء الأسر الفقيرة والمهمشة.

- تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا واداريا.

- رعاية المسنين ودعم أسر السجناء.