كيف تختار الحذاء الذي يتناسب مع سروالك؟

وكالات / سما /

في الماضي كانت القواعد الخاصة بالأحذية واضحة تماماً، فالأحذية الرياضية للملابس الرياضية والكاجوال والرسمية للملابس الرسمية. لكن خلال السنوات الماضية اختفت هذه القواعد وتداخلت وبات من المقبول تماماً ارتداء الحذاء الرياضي مع البدلة الرسمية.

ومع ظهور موديلات عديدة جداً من الأحذية وتقاطع قواعد الاختيار مع بعضها البعض فإن الصورة العامة تبدو غير واضحة على الإطلاق.

لذلك ولتوضيح الصورة فسنعرض القواعد الأساسية لاختيار الأحذية وفق السروال.

أحذية سراويل الجينز

سراويل الجينز هي الخيار الأكثر شيوعاً عند الرجال حول العالم، فهي تتناسب مع عطلة نهاية الأسبوع ومع العمل ومع غالبية المناسبات الاجتماعية. البعض يظن أنه يمكن اختيار أي حذاء وسيتناسب تماماً مع الجينز، لكن هذه المقاربة خاطئة كلياً.

القاعدة الثابتة هي أنه يمنع منعاً باتاً ارتداء الحذاء الرسمي مع الجينز. أحذية تشيلسي والتي هي بوتس برقبة منخفضة لها قاعدة واحدة وهي أن تكون سوداء اللون، وأن يكون السروال سليماً وضيقاً عند الكاحل وباللون الأسود أيضاً.

في المقابل إن كان الجينز بموديل ممزق فالخيار يعتمد على عدد التمزقات في السروال، إن كانت كثيرة فعليك اختيار الحذاء الرياضي أما إن كانت قليلة ومحدودة التأثير يمكنك حينها اختيار النمط الرياضي الذي يميل إلى الكلاسيكية. بشكل عام أي حذاء يملك لمسة رياضية أو كاجوال يتناسب تماماً مع الجينز.

أما إن كنت من محبي البوتس برقبة عالية فيجب أن يكون سروالك كروبد، أو أن تقوم بثنيه بنفسك بحيث يلامس الطرف السفلي للسروال الجزء العلوي لرقبة البوتس.

أحذية سراويل البدلات

في الماضي كان الخيار الوحيد للبدلة هو أحذية أوكسفورد. ثم أصبحت التصاميم أكثر إبداعاً وابتعدت البدلة عن كونها «زياً رسمياً» يمنع التلاعب به إلى ما هو أكثر تنوعاً. وبما أن خيارات التلاعب بأنماط البدلات عديدة فكيف تختار الحذاء المناسب؟

بشكل عام يمكنك الاستمرار باعتماد القاعدة الأصلية أي اختيار أحذية أوكسفورد الرسمية للبدلة. لكن في حال كنت تفضل التلاعب بموديل البدلة فما تحتاج إليه هو الحذاء الرياضي الأبيض، وما نقصده هنا هو حذاء السنيكرز، وليس الرياضي المخصص لممارسة التمارين.

أما في حال كانت البدلة من التويد أو الصوف السميك، أي إن كانت تملك حجماً فأنت تحتاج إلى موازنة هذا الحجم من خلال الحذاء. البوتس أو الأحذية الجلدية برأس دائري بارز مثالية تماماً. تجنب اختيار الأحذية الضخمة التي تجعلك تبدو كما لو كنت تستعد لتسلق الجبال، أي حاول أن تكون خياراتك أنيقة.

أحذية السراويل القماشية

القاعدة الثابتة بالسراويل القماشية ما تزال سائدة حتى يومنا، أحذية بدون كعب (لوفرز) تتناسب معها تماماً.. مع جوارب خلال الطقس البارد، ومن دون جوارب خلال الطقس الحار.

لكن إن كنت لا تفضل هذه النوعية من الأحذية فخيارك يجب أن يستند إلى سماكة سروالك. فكلما كان أكثر سماكة أو أكبر حجماً كان عليك اختيار الأحذية الأكبر حجماً أيضاً. البوتس المخصصة للهايكينغ من الموديلات الرائجة جداً مع السراويل القماشية. لكن ما عليك تجنب اختياره هو النوعية الرديئة والالتزام بالجلدية منها؛ لكونها ستجعل طلتك أفضل.

أحذية السراويل الرياضية

السراويل الرياضية بنسختها المعدلة من أنماط الموضة الرائجة للموسم الحالي. السراويل هذه مريحة وعملية ومتعددة الاستعمالات؛ لكونها تحتفظ بلمساتها الرياضية لكنها تميل نحو الأناقة أكثر.

من البديهات أنه يمكن ارتداء الحذاء الرياضي معها، وستظهر بطلة مميزة. لكن هنا مجدداً عليك الانطلاق من حجم ووزن السروال والطلة التي تسعى إليها، فإن كنت ستنسق سروالك الرياضي مع سترة وتيشرت رياضية أيضاً فالحذاء يمكنه أن يكون رياضياً بامتياز.

أما إن كانت طلتك تميل نحو الرسمية أكثر فالتوجه سيكون نحو السنيكرز القماشي أو غير القماشي. البوتس برقبة منخفضة والمصنوع من جلد الظباء مثالي تماماً للطلة الكاجوال بالسروال الرياضي.

أحذية بدلات التوكسيدو

لا يمكن التلاعب بنمط الحذاء هنا، يجب أن يكون رسمياً. لكن هامش الحرية هنا يكمن في المواد المستخدمة لصنع الحذاء. الخيار الأول دائماً هو للأحذية الجلدية، لكن يمكنك اختيار المخمل أيضاً. يمكنك اعتماد الأحذية بأربطة أو من دون أربطة لكن هذا أقصى تلاعب ممكن.

أحذية الشورت

الشورت طلة مرحة لذلك فإن الحذاء يجب أن يعبر عن المرح هذا. الأحذية الرياضية مثالية للشورت لكن حاول عدم اختيار الأحذية الضخمة أو كبيرة الحجم، فكلما كان الحذاء أنعم كان ذلك أفضل. الصنادل خيار مثالي، بالإضافة إلى حذاء القارب الذي عاد وبقوة خلال الموسمين الماضيين.

بشكل عام القاعدة الخاصة بالشورت هي اختيار الأحذية برقبة قصيرة وبحجم صغيرة وناعم. الأحذية الضخمة لا مكان لها مع الشورت، كذلك الأمر للأحذية التي تميل نحو الرسمية.