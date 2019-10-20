خبراء بجامعة الإسراء يؤكدون على أهمية البحث العلمي في معالجة شح مصادر الطاقة

غزة / سما/

أكد خبراء متخصصون على أهمية ودور البحث العلمي في معالجة شح مصادر الطاقة بفلسطين.

جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمها مركز أبحاث الطاقة والبيئة في كلية الهندسة ونظم المعلومات بجامعة "الإسراء" بغزة، بعنوان "دور البحث العلمي في معالجة شح مصادر الطاقة في فلسطين" بمشاركة أكاديميين متخصصين، وذلك في سياق نشاطات مركز أبحاث الطاقة والبيئة بالجامعة.

وفي كلمته أكد د. محمـد النحال عميد كلية الهندسة ونظم المعلومات بالجامعة على أن جامعة الإسراء منذ انطلاقتها قبل نحو أربع سنوات، وهي تولي مزيدا من الاهتمام بالندوات والمؤتمرات العلمية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في كل ما من شأنه النهوض بالواقع الفلسطيني على المستوى الأكاديمي أو التقني وغيره من المستويات والمجالات.

وشدد د. النحال على أهمية ومركزية البحث العلمي في معالجة العديد من الإشكالات التي تعاني منها فلسطين وفي مقدمتها أزمة شح مصادر الطاقة بفلسطين.

بدوره، تحدث رئيس دائرة البحث العلمي وعميد كلية العلوم الإنسانية بالجامعة د. علاء مطر في كلمته عن دور وأهمية البحث العلمي في جميع المجالات العلمية لا سيما مجال الطاقة وما له من أهمية في تحسين وتطوير حياة الإنسان.

من جانبه، أشار مدير مركز أبحاث الطاقة والبيئة د. عبد الفتاح قرمان إلى رسالة وأهداف المركز والذي ينسجم مع رؤية الجامعة الطموحة لتقديم الخدمات للمجتمع للنهوض به وبواقعه نحو الأفضل.

بدوره، قدّم الباحث في جامعة ايلانو التقنية في ألمانيا م. منصور الرملاوي، ورقة عمل ناقش فيها تطبيقات الطاقة الشمسية في فلسطين.

فيما ناقش الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية د. أنور أبو ظريفة خلال ورقة عمل له، دور استخدام متتبعات الشمس لزيادة فاعلية أنظمة الطاقة الشمسية.

كما وقدم الأستاذ المساعد في كلية فلسطين التقنية بدير البلح د. عز الدين عدوان ورقة عمل تحدث فيها عن فرص وتحديات البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة في قطاع غزة.

فيما قدم الاستاذ المساعد في جامعة الإسراء د. عبد الفتاح قرمان، ورقة عمل حول استخدام المخلفات الزراعية كمصدر للطاقة.

وفي ختام الندوة التي شهدت العديد من المداخلات والنقاشات المعمقة، أوصى المشاركون بضرورة تفعيل دور البحث العلمي في مجال الطاقة من خلال توفير حاضنات حكومية وخاصة لدعم مركز أبحاث الطاقة والتركيز على أهميتها خلال التدريس الجامعي.

كما ثمّن المشاركون اهتمام جامعة الإسراء بهذا النوع من الندوات التي من الممكن أن يُبنى على مخرجاتها لإحداث التغيير المطلوب في المجتمع.

تأتي هذه الندوة في اطار اهتمام الجامعة الكبير في البحث العلمي ومحاولة تقديم حلول خلاقة للمشاكل التي يمر يها قطاع غزة كأحد مهام الجامعة الاستراتيجية.