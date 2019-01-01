وفد وزاري فلسطيني يزور المانيا والكويت والسويد والسعودية

رام الله / سما /

كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي عن أن وفداً حكومياً سيقوم بزيارات لكل من ألمانيا والكويت والسويد والسعودية لفتح آفاق تعاون اقتصادي في كل المجالات.

وشدد الوزير في تصريحات للإذاعة الرسمية، على أهمية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال مشترك بين فلسطين والسعودية، بموجب اتفاق الرئيس محمود عباس مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمار العربي والاجنبي في فلسطين.

وفي موضوع آخر، لفت إلى أن شركات من تركيا ودول أجنبية وعربية من ضمنها سعودية، ستبدأ العمل في منطقة جنين الصناعية خلال أسابيع، لتوفر 5000 فرصة عمل دائمة و15 ألف مؤقتة.

وأشار العسيلي في تصريحات للإذاعة الرسمية إلى توقيع اتفاق بقيمة 18 مليون يورو مع شركة تركية لبدء العمل بالمنطقة الصناعية في جنين بعد حل المشاكل العالقة.