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الحية: "المقاومة" مصممة على اخراج الاسرى من سجون الاحتلال

الجمعة 18 أكتوبر 2019 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: "المقاومة" مصممة على اخراج الاسرى من سجون الاحتلال


غزة / سما /

 وجه خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، يوم الجمعة، رسالة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وذلك في ذكرى صفقة "وفاء الأحرار".

وقال الحية : "على أسرانا أن يراهنوا على المقاومة بأنها قادرة على إرغام الاحتلال لنزع حقوقهم"، مؤكدا أن "صفقة وفاء الأحرار دليل على ذلك".

جاء ذلك في تصريحات له خلال مشاركته في فعاليات الجمعة التاسعة والسبعين من مسيرات كسر الحصار شرق قطاع غزة ، والتي تحمل عنوان "لا للتطبيع".

وأضاف الحية أن "الفرج سيأتي يوما من الأيام"، مشددًا على أن "المقاومة مصممة على اخراج الاسرى من سجون الاحتلال اعزاء كرماء".

وفي سياقٍ آخر، جدد القيادي في "حماس" التأكيد على تجذر مسيرات العودة وكسر الحصار كخيار شعبي لمواجهة الاحتلال.

وحذر من أن "خطر التطبيع يداهم المنطقة"، مشيرًا إلى أنه "من المؤسف فتح أبواب العواصم العربية أمام الاحتلال".

وتابع الحية : "ما كان للاحتلال أن يتجرأ هذا الأسبوع على الأقصى لولا الضوء الأخضر من المطبعين"، منوها إلى أن "قطار التطبيع الذي يسير بالمنطقة يوازيه استمرار الاستيطات بالضفة".

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