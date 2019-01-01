"حماس" تعلق على مسيرات العودة في أسبوعها الـ79

غزة / سما /

اعتبر المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، مسيرات العودة في أسبوعها ٧٩ تجسد قدرة الفلسطيني على مواصلة الفعل النضالي حتى تحقيق أهدافه العادلة، وأن شعبنا يمتلك الإرادة الكافية للوصول إلى نهاية مشواره الكفاحي بانتزاع حريته والعودة لأرضه.

وأكد قاسم، أن المسيرات اليوم ترفع شعار "لا للتطبيع"، إدراكاً من الكل الوطني لخطورة محاولة بعض الأطراف التطبيع مع المحتل، وللتأكيد على أن العلاقة مع المحتل هي الصراع ولن تكون طبيعية في يوم من الأيام.

وتابع "مسيرات العودة أصبحت بما ترفعه من عناوين وطنية، تعبر عن توجهات الحركة الوطنية الفلسطينية، وتعبر عن نبض الشارع الفلسطيني الذي يقود هذه المسيرات".

وأضاف :مسيرات العودة ستواصل شق طريقها حتى تحقق أهدافها كاملة، وينتزع شعبنا حقه في العيش بحرية وكرامة عبر كسر الحصار عن قطاع غزة".