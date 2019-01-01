القدس: "فتح" تدعو إلى إزالة اللافتات العبرية واستبدالها بالعربية في منطقة العيزرية

رام الله / سما /

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" منطقة العيزرية بمحافظة القدس المحتلة، إلى إزالة الافتات المكتوبة باللغة العبرية واستبدالها بالعربية.

وقال نائب أمين سر حركة فتح في العيزرية سامي أبو غالية، اليوم الجمعة، إنه انطلاقا من الوجب الوطني تجاه شعبنا، ندعو جميع المواطنين الفلسطينيين إلى الالتزام بالدعوة بهدف ردع الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته بحق أبنائنا من قتل وتدمير وحرمان، وسلب لموارد الرزق واستغلال لمقدراتنا الوطنية.

وأضاف: إن هذه الخطوة الأولى لمقاطعة كل شيء إسرائيلي، آملا أن تتوسع الدعوة في جميع أنحاء الضفة، كنوع من أنواع المقاومة الشعبية التي تنتهجها الحركة.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المحلات التجارية الواقعة على المدخل الرئيسي لبلدة العيزرية، استجابت للدعوة وأزالت اللافتات المكتوبة باللغة العبرية واستبدلتها بالعربية، مؤكدا أن هذا الإجراء لاقى ضجة إعلامية في المواقع العبرية.