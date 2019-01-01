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أبو سيف يدعو لاستحداث كرسي للقدس في جميع الجامعات العربية

الخميس 17 أكتوبر 2019 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف يدعو لاستحداث كرسي للقدس في جميع الجامعات العربية


رام الله / سما /

دعا وزير الثقافة عاطف أبو سيف الأمناء العامين للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم لاستحداث كرسي للقدس في جميع الجامعات العربية، من أجل دعم صمود أبناء شعبنا.

جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر الأمناء العامين للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم، المنعقد في العاصمة التونسية تونس، اليوم الخميس.

كما طالب بأن تخصص كل دولة عربية احتفالا لمدينة بيت لحم كونها عاصمة للثقافة العربية العام المقبل، وزيارة دولة فلسطين ومدينة بيت لحم.

وأكد أبو سيف ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين، ولمدينة القدس في ظل ما تتعرض له من ممارسات عنصرية وإجراءات تهويدية.

بدوره، قال الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دواس دواس إن اللجنة تتطلع لدعم المنظمة العربية في مجال حفظ وترجمة المخطوطات الفلسطينية، وحمايتها من السرقة.

هذا وأوصى المجتمعون بضرورة الاهتمام في توجيه البرامج والمشروعات الفلسطينية التي تمولها المنظمة لمواجهة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأن تكون الاولوية للقدس المحتلة.

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