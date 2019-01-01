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جلسة لمجلس الامن لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة لمجلس الامن لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية


نيويورك /سما/

 أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة د. رياض منصور عن عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن في الـ28 من الشهر الجاري حول آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، ان وزير الخارجية وشؤون المغتربين د رياض المالكي سيشارك على راس وفد في قمة حركة عدم الانحياز التي ستعقد في العاصمة الاذرية باكو خلال أيام لبحث اخر التطورات في القضية الفلسطينية

وأوضح منصور انه من المقرر ان تتخذ عدة قرارات تتعلق بفلسطين في الوثيقة العامة التي ستصدر عن قمة باكو خاصة القضايا المتعلقة بالقدس والاونروا واللاجئين والانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا اضافة الى ما تسمى صفقة القرن،

واضاف منصور مشيرا الى ان 120 دولة دعت في رد سياسي وجماعي الى انهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار منصور الى ان فلسطين تنسق مع 135 دولة من خلال ترأسها لمجموعة من ال77 والصين لاصدار أكثر من 40 قرارا متعلق في برامج التنمية وشؤون المرأة وحق تقرير المصير في الأمم المتحدة والمناخ .

وكانت فلسطين شاركت قبل أيام بصفتها رئيسة مجموعة ال77 في المؤتمر التحضيري لقمة المناخ ال25 التي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل.

وفيما يتعلق بجلسة تجديد التفويض لوكالة الأونروا المقررة الشهر المقبل نفى مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة د. رياض منصور وجود اي اشكاليات في تجديد التفويض للوكالة لثلاثة سنوات أخرى، وان العمل جار على توفير كافة المصادر المالية لإنهاء عجز الوكالة لتقوم بدورها حتى نهاية العام.

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