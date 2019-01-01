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صاحب مطعم في الأردن يطرد عائلة بعدما علم أنهم "مستوطنون"

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاحب مطعم في الأردن يطرد عائلة بعدما علم أنهم "مستوطنون"


القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر عبرية عشرة أفراد من عائلة مافن يهودا ذهبوا في رحلة إلى الأردن قبل بضعة أيام أنهم طُردوا من مطعم محلي لمجرد أنهم إسرائيليون.

و نقلت القناة العبرية الـ 12 عن أفراد العائلة قولهم أنه أثناء جلوسهم في المطعم ضحكوا وتبادلوا اللحظات من الرحلة وبعد ذلك كان صاحب المطعم مهتمًا بمعرفة المكان الذي أتوا منه، وعندما قالوا إنهم من "إسرائيل" قام بطردهم على الفور من المكان وقال لهم النادل: آسف هذه سياسة المكان "عدم خدمة الإسرائيليين".

يقول مرشد سياحي "إسرائيلي" مخضرم يرافق مجموعات للمستوطنين في الأردن إنه لم يتفاجأ من الموقف تجاه المسافرين الإسرائيليين وقال أنه تعرض مرات عديدة لمواقف مشابهة.

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