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المجلس التنفيذي لليونسكو يقر مشروع قرار جديد ينتصر للقدس وأسوارها

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس التنفيذي لليونسكو يقر مشروع قرار جديد ينتصر للقدس وأسوارها


القدس المحتلة / سما /

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن السفير سفيان القضاة إن المجلس التنفيذي لليونسكو، أقر الأربعاء، خلال دورته الـ 207، وبالإجماع، مشروع قرار حول مدينة القدس وأسوارها.

وأكد القضاة أهمية تبني هذا القرار، الذي جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة، مشيراً إلى أن القرار يؤكد على جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس.

وأوضح الناطق الرسمي في بيان صحفي نقلته وكالة الانباء الاردنية "بترا" ، أن القرار وملحقه يؤكد على جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأن القرار يؤكد مجدداً على رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الاماكن التاريخية.

كما يطالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

ويؤكد القرار وملحقه على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما أنه يعيد التذكير بقرارات اليونسكو الستة عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكل الأعمال غير القانونية والمدانة الأخرى في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي.

وقال القضاة إن القرار طالب بضرورة الإسراع بتعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، كما يدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

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