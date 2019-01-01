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أكثر وجهة سياحية رعباً في العالم

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر وجهة سياحية رعباً في العالم


وكالات / سما /

إذا كنت من عشاق الأجواء المرعبة، فربما عليك زيارة هذه الجزيرة التي تعج بالدمى القديمة المعلقة على الأشجار في المكسيك.

جزيرة الدمى في المكسيك تضم مئات الدمى البلاستيكية المشوهة المرعبة، مع أطرافها ورؤوسها المقطوعة، وعيونها المتدلية من فروع الأشجار.

ويعتقد أن الجزيرة التي تحولت إلى نقطة جذب سياحية، مسكونة بشبح فتاة ماتت غرقاً، ووفقاً لأسطورة محلية، يمكن سماع الدمى وهي تهمس لبعضها البعض، وتحرك رؤوسها وتفتح أعينها.

وتقع الجزيرة على بعد 15 ميلاً فقط من مكسيكو سيتي، بين قنوات سوشيميكو، وتقول الأسطورة إن دون جوليان سانتانا باريرا القائم بأعمال رعاية الجزيرة، وجد فتاة صغيرة تطفو تطفو في القناة مع دميتها، وبعد أن فشل في إنقاذها، قام بتعليق الدمية على شجرة تخليداً لذكراها.

وسرعان ما بدأ شبح الفتاة يطارد باريرا، فقام بتعليق المزيد من الدمى في محاولة لاسترضاء الشبح، وفي نهاية المطاف غطت الدمى الجزيرة بأكملها، بحسب صحيفة ديلي ريكورد البريطانية.

وتقدم شركة فلاش باك المتخصصة في المغامرات الجماعية للمسافرين المنفردين في الثلاثينات والأربعينات من العمر، مغامرة تستمر تسعة أيام عبر وسط المكسيك، حيث يمكن للسياح التعرف على تاريخ البلاد وتقاليدها الغنية، وبالطبع لن تكتمل الرحلة دون المرورة على جزيرة الدمى المرعبة.

#جزيرة #رعب #المكسيك

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