ميسي يحتفل بمرور 15 عاماً على ظهوره الأول مع برشلونة

وكالات / سما /

يعتبر السادس عشر من شهر أكتوبر يوماً تاريخياً في نادي برشلونة الإسباني، فهو اليوم الذي شهد ظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة بقميص الفريق، وهذا الذي حصل في عام 2004.

ولعب ليونيل ميسي البالغ من العمر 32 عاماً أول مباراة بقميص برشلونة في سن 17 عاماً وثلاثة أشهر و22 يوماً، خلال المباراة التي جمعت الفريق “الكتالوني” مع إسبانيول، بعد دخوله اللقاء في الدقيقة 82، قبل أن يحرز أول هدف له في 1 مايو 2005 ضد ألباسيتي.

وتعتبر حقبة برشلونة مع ليونيل ميسي الأفضل في تاريخ النادي، حيث شهدت العديد من الألقاب والإنجازات، ومرت فترات لم يكن يقهر من أي منافس كان.

ليو ميسي مع برشلونة

واستطاع ميسي رفع لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع البارسا، الأول كان تحت حقبة الهولندي فرانك ريكارد في عام 2006، ومن ثم موسم السداسية التاريخية مع بيب جوارديولا 2008-2009، قبل خماسية موسم 2010-2011، وأخيراً 2014-2015 مع لويس إنريكي.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية التي سلطت الضوء على هذا اليوم التاريخي فإن “البولجا” لعب 692 مباراة بقميص “البلوجرانا”، وسجل 604 هدفاً، وتوج بـ 34 لقباً، وفاز بخمس كرات ذهبية، وست أحذية ذهبية، وتوج بجائزة هداف الدوري الإسباني ست مرات.

وسيحتفل ميسي بهذه المناسبة خلال المباراتين القادمتين ضد إيبار في الدوري الإسباني وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا من خلال ارتداء حذاء جديد.

ميسي من الأفضل في تاريخ إن لم يكن أفضلهم

ويصنف الليو من أفضل اللاعبين الذين مروا على كرة القدم عبر تاريخ اللعبة، ويتم وضعه في خانة الأساطير التي تضم دييجو أرماندو مارادونا وبيليه، بجانب منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا قد مدح ميسي بكلمات رائعة بعد أن أصبح الهداف التاريخي للنادي في سن 24 عاماً في عام 2012، بقوله “أشعر بالأسف للذين يريدون التنافس في وجود ميسي، هذا اللاعب فريد من نوعه”.

وعندما أحرز اللعب رباعية في شباك آرسنال عام 2010 قال عنه المدرب الفرنسي أرسين فينجر “هو أفضل لاعب في العالم بمسافة كبيرة عن البقية، إنه يلعب مثل البلايسيتيشن، ليو يستفيد من كل خطأ ترتكبه”.

وبدأت الإشادة باللاعب الأسطوري مبكراً عندما قال المدرب الإيطالي فابيو كابيلو في عام 2005 إنه لم يرى لاعباً بهذه الشخصية في سنٍ مبكر.

اقتربت نهاية ميسي

وتشعر جماهير برشلونة وكرة القدم أيضاً بالحزن مع اقتراب الإعلان الرسمي عن موعد إعتزال الأسطورة لعبته المفضلة، ومع وصوله إلى سن 34 عاماً يبقى أمامه أعوام قليلة فقط.

وباعتزال ميسي ستخسر كرة القدم واحداً من أمتع اللاعبين وأفضل النجوم الذين مروا على ملاعبها.