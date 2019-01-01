  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحقق مع الأسير عربيد داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى هداسا بالقدس

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 07:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحقق مع الأسير عربيد داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى هداسا بالقدس


رام الله /سما/

قالت مؤسسة الضمير، إن الوضع الصحي للأسير سامر عربيد صعب الا أن قوات الاحتلال تقوم بالتحقيق معه داخل المستشفى ، ولا زال ممنوعا من زيارة المحامي.

وعقدت امس  الثلاثاء، محكمة في مستشفى هداسا للأسير سامر عربيد الذي نقل الى المستشفى بسبب التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية.

وقامت المحكمة بتمديد توقيفه لـ 8 أيام أخرى، بينما سمحت لمؤسسة الضمير بالنشر حول وضعه الصحي بعد أن أصدرت قرار سابق بمنع النشر فكل الجلسات تعقد بأبواب مغلقة مع منع نشر أي معلومة تتعلق بكافة المعتقلين على خلفية هذه القضية وتم رفض الطعن الذي قدمته مؤسسة الضمير في محكمة الصلح بالقدس حول المنع.

وأوضحت التقارير الطبية أن سامر يعاني من مشكلة بوظيفة الكلى ويحتاج الى عمليات غسيل كلى بشكل مستمر، إضافة الى أنه يعاني من آلام بكافة أنحاء جسده وانتفاخ في الأطراف، ومن كسور في 11 ضلع بالصدر من الجهتين، ولا يستطيع تحريك قدميه وما زال يقبع في وحدة العلاج المكثف في مستشفى هداسا في العيسوية، الا أنه عاد الى وعيه وفصلت عنه أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يكشف كيف انقذ ميشال عون من الموت وهذا ما قاله عن الراحل " ابوعمار "

القنابل النووية الأميركية في تركيا تعقد حسابات واشنطن

بوتين يهدي الملك سلمان صقرا روسيّا .. أعجب بخنجر (شاهد)

داخلية غزة : الأجهزة الأمنية أحبطت عمليات أخرى بعد التفجيرين الأخيرين

نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان

رام الله : الداخلية تنفي تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية في غزة

”لعلكم تتعلمون الوفاء” .. فيديو: صحفية إيطالية تعطي بومبيو طعاما للكلاب

الأخبار الرئيسية

استغرق خمس ساعات.. قيادي بالجهاد يكشف عن الملفات التى ناقشها وفد حركته بالقاهرة

الشيخ: تحديد موعد الانتخابات بعد انتهاء المشاورات.. و"أبو مازن" مرشح "فتح" الوحيد للرئاسة

الرئيس يصل الرياض في زيارة رسمية

فتح: التقينا مع حماس مئات المرات دون نتئائج ملموسة والانتخابات الطريق الاقصر لانهاء الانقسام

الاحتلال : صحة الاسير "عربيد" تتحسن وسيتم اعادته للنحقيق مجددا