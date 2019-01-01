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الشرطة تتلف 21 مركبة غير قانونية في قلقيلية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تتلف 21 مركبة غير قانونية في قلقيلية


قلقيلية / سما /

أتلفت الشرطة اليوم 21 مركبة ضبطت في محافظة قلقيلية . 

وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة، بأن لجنة مكلفة من شرطة قلقيلية ومديرية النقل والمواصلات ومديرية الجمارك الفلسطينية ولجنة السلامة العامة  وإستمرار لخطة مديرية شرطة محافظة قلقيلية للقضاء على المركبات الغير القانونية والحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم فقد جرت اليوم عملية إتلاف 17 مركبة و 4  دراجات  غير قانونية في قلقيلية .
وأضافت ، إلى أن المركبات المتلفة الغير قانونية تم ضبطها خلال الفترة الماضية لما لها من مخاطر كبيرة على حياة المواطنين كونها تفتقر إلى شروط السلامة العامة وغير قانونية .

ومن جهته أكد العقيد حقوقي سائد زهران مدير شرطة محافظة قلقيلية على أن الشرطة بمختلف إداراتها و مراكزها تعمل جاهدة لتوفير الأمن و الأمان للمواطنين من مختلف المخاطر و التي يكون للمركبات غير القانونية نصيب فيها  و التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين وتقلق راحتهم مشيرا إلى العديد من حوادث السير كان  سببها مركبات غير قانونية و نتج عنها وفيات و إصابات خطيرة في معظم الأحيان .

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