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الشيخ: تحديد موعد الانتخابات بعد انتهاء المشاورات.. و"أبو مازن" مرشح "فتح" الوحيد للرئاسة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: تحديد موعد الانتخابات بعد انتهاء المشاورات.. و"أبو مازن" مرشح "فتح" الوحيد للرئاسة


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس سيعلن موعد الانتخابات التشريعية، ومن ثم موعد الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها.

وأضاف الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن مرشح حركة "فتح" الوحيد للرئاسة هو الرئيس محمود عباس (مرشح الإجماع الفتحاوي).

واجتمعت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في مقرها العام بمدينة البيرة.

وأطلع رئيس اللجنة حنا ناصر المجتمعين على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، وتوجهات الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية.

وأشار ناصر إلى أن هذه الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني والفصائل، تأتي في إطار حرص اللجنة ودورها في ضمان أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات، وتهدف إلى الاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات المنوي إجراؤها في الضفة الغربية- بما فيها القدس- وقطاع غزة.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية عقدت اجتماعاً هذا الأسبوع مع الفصائل في الضفة الغربية لمناقشة ملف الانتخاباتـ، في حين كشفت أن رئيسها حنا ناصر سيزور قطاع غزة، نهاية الاسبوع المقبل، لعقد لقاءات مع حركة "حماس" وباقي الفصائل لبحث مسألة إجراء الانتخابات وتهيئة الأجواء لها.

بعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها سيحدد السيد الرئيس موعد الانتخابات التشريعية ومن ثم بعد ذلك موعد الانتخابات الرئاسية وتؤكد حركة فتح ان مرشحها الوحيد للرئاسة السيد الرئيس محمود عباس "ابو مازن" مرشح الإجماع الفتحاوي وكل احرار وشرفاء شعبنا الفلسطيني العظيم.

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 15, 2019

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