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التعادل السلبي يحسم لقاء منتخبنا الوطني ونظيره السعودي

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعادل السلبي يحسم لقاء منتخبنا الوطني ونظيره السعودي


القدس المحتلة / سما /

حسم التعادل السلبي لقاء منتخبنا الوطني "الفدائي" مع شقيقة السعودي الأخضر الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023 واحتضنه ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وتصدر المنتخب السعودي بهذا العادل ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد 5 نقاط، بانتظار نتيجة اللقاء الثاني ضمن نفس المجموعة بين منتخبي أوزباكستان وسنغافورة، بينما جاء منتخبا الوطني ثانيا في المجموعة برصيد 4 نقاط.

في سياق متصل، هاتف الرئيس محمود عباس، مساء  الثلاثاء، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وهنأهما بنجاح المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني وشقيقه السعودي اليوم، وعلى الروح الرياضية العالية التي تجلت خلالها.

وأكد الرئيس  أن الفريقين خرجا فائزين في هذه المباراة بغض النظر عن النتيجة، معربا عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي إلى فلسطين، وأنه يجسد العلاقة التاريخية بين فلســطين والمملكة العربية السعودية.

يتبع..

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