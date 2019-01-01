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أبو عمرو يطالب الأمم المتحدة وأطراف دولية بالإشراف على الانتخابات

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يطالب الأمم المتحدة وأطراف دولية بالإشراف على الانتخابات


رام الله / سما /

استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة "روزماري ديكارلو" في مكتبه في رام الله اليوم الإثنين، بحضور مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط السيد نيكولاي ملادينوف.

وأطلع أبو عمرو، ديكارلو على الخطوات الجادة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أبو عمرو على أنه سيتم البدء بحوار وطني بين مختلف القوى الفلسطينية لإجراء هذه الانتخابات، مطالباً ديكارلو بأن تقوم الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى بالإشراف على هذه الانتخابات وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها.

وأطلع أبو عمرو ديكارلو على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، مشددًا على أهمية قرار الأمم المتحدة الخاص باستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

من جانبها أكدت ديكارلو على استعداد الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات وتقديم كل الإمكانيات لإجرائها.

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