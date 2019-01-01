حماس توضح موقفها بخصوص الأحداث في شمال شرق سوريا

غزة / سما /

اصدرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، مساء اليوم الاثنين، بيان صحفي حول الاحداث في شمال شرق سوريا، مؤكدة على وحدة أرض سوريا الشقيقة على كامل ترابها وحدودها الوطنية.

وفيما يلي نص بيان "حماس" كما ورد عبر موقعها الالكتروني الرسمي

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن حركة حماس حول الأحداث في شمال شرق سوريا

تتابع حركة حماس ما يجري من أحداث في شمال شرق سوريا باهتمام بالغ، وتؤكد على ما يأتي:

-تثمن الحركة المواقف التركية من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، والذي كان آخرها موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام لقاء قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- تتفهم الحركة حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها وإزالة التهديدات التي تمس أمنها القومي أمام عبث جهاز الموساد الصهيوني في المنطقة، والذي يسعى إلى ضرب الأمن القومي العربي والإسلامي.

-تؤكد حماس على وحدة أرض سوريا الشقيقة على كامل ترابها وحدودها الوطنية.

-تدعو الحركة إلى المسارعة إلى حل النزاعات والخلافات في المنطقة وبين الدول للتفرغ للدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وفي القلب منها القدس التي تتعرض لعدوان متواصل، وخاصة المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

تؤكد الحركة رفضها للوجود الصهيوني والأمريكي في المنطقة، وتعتبره عامل تفجير وتوتير، وفي هذا الإطار تشدد الحركة على ضرورة استكمال الانسحاب الأمريكي من المنطقة.

حركة المقاومة الإسلامية " حماس"

الاثنين: ١٤ أكتوبر ٢٠١٩