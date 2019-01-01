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تونس تختار عاشق فلسطين .. قيس بن سعيد

الأحد 13 أكتوبر 2019 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تختار عاشق فلسطين .. قيس بن سعيد


تونس/وكالات/


ألقى المرشح التونسي المستقل قيس سعيد، كلمته الأولى، بعد انتصاره بالانتخابات الرئاسية في تونس، بحسب الاستطلاعات، وشكر فيها الشعب التونسي وأكد على "ثورة بمفهوم جديد".
وشكر سعيد في كلمة أمام صحفيين وحشود من أنصاره، كل من انتخبه ومن لم ينتخبه، كما شكر الشعب التونسي في كل مكان، ووصف الفترة المقبلة "بصفحة جديدة في التاريخ" وفق "سكاي نيوز".
وقال سعيد: "شكرا للذي انتخبني ولمن لم ينتخبني، شكرا لشعب تونس العظيم في كل مكان، شكرا للشباب والشيوخ وحتى الأطفال، الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ، اليوم أعطيتم درسا للعالم كله".
وأضاف سعيد: "هي ثورة بمفهوم جديد، ثورة بإطار الدستور، فليطمئن الجميع بأنني سأحمل الرسالة والأمانة بأعبائها وأوزارها بكل صدق، ونحاول نبني تونس جديدة".
وأضاف أن "الدولة ليست أشخاص، وليطمئن الكثيرون بأننا نعرف حجم المسؤولية، ومعنى الدولة التي يجب أن تستمر".
كما أشار سعيد إلى أن تونس" ستعمل من أجل القضايا العادلة، وأولها القضية الفلسطينية، تمنيت أن يكون العلم الفلسطيني بجانب العلم التونسي".
وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء الأحد.
وأعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالانتخابات، بعد حصوله على نسبة 76.9 بالمئة
 

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