بالصور.. افتتاح "حديقة العودة" على الحدود الشرقية لغزة

غزة / سما /

افتتحت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الأحد، حديقة "العودة" التي أقامتها في منطقة ملكة شرق غزة والتي كانت أولى نقاط المسيرات منذ بداياتها في الثلاثين من مارس/ آذار من عام 2018.

وقال خالد البطش رئيس الهيئة في كلمة له، "إن الهدف من افتتاح الحديقة هو نقل الحياة للمناطق التي أراد الاحتلال أن يقتل فيها أبناء الشعب الفلسطيني"، مبينًا أن المسيرات رغم سلميتها تحولت إلى مشروع حياة للشعب الفلسطيني.

وأكد الاستمرار في المسيرات حتى تحقيق أهدافها. موضحًا "لن يستطيع الاحتلال منعنا من مواصلتها، والمعركة معه لن تنتهي إلا بعودة حقنا المسلوب".

ولفت إلى أن الهيئة ستعقد اجتماعاتها الاسبوعية في مقر مخصص داخل حديقة العودة، تأكيدًا على التزامها أمام شعبها ووفاءً لدماء الشهداء.

وكانت الهيئة أنهت إنشاء الحديقة بهدف تعزيز المشاركة الشعبية في المسيرات، ولتكون معلمًا وأثرًا في تلك المنطقة التي شهدت العديد من الفعاليات الوطنية، مشيرةً إلى أن مساحة الأرض التي أقيمت عليها الحديقة كانت عبارة عن تجمع للركام ومخلفات البيوت التي دمرها الاحتلال خلال العدوان على غزة.

وتسعى الهيئة حسب بيان لها، من إقامة الحديقة على تلك المساحة، إلى تعمير تلك المنطقة وتشجيع المواطنين على إصلاح وزراعة الأراضي هناك.

وبينت أنه في حال توفر الإمكانات اللازمة ستسعى لإقامة سلسلة من الحدائق والمشاريع الحيوية المماثلة في باقي المخيمات الخمسة في المناطق الشرقية لقطاع غزة.