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الكلية الجامعية تحتفي باختتام أعمال مشروع BITPAL الممول من الاتحاد الأوروبي

الأحد 13 أكتوبر 2019 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكلية الجامعية تحتفي باختتام أعمال مشروع BITPAL الممول من الاتحاد الأوروبي


غزة / سما /

احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية باختتام مشروع BITPAL الممول من الاتحاد الأوروبي Erasmus+، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار في مناهج تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، حيث انطلق الاحتفال بحضور ومشاركة كل من الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية، الدكتور أحمد الدحدوح النائب الأكاديمي، الدكتور تامر شتيوي نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، الدكتور أحمد عبد العال مدير المشروع، وكافة الجامعات الشريكة وممثلين عن الحاضنات المشاركة.

  وفي مطلع الاحتفال رحب الأستاذ الدكتور رفعت رستم بالحضور، وقال: "يسعدنا أن نلتقيكم اليوم ونحن نحتفي باختتام هذا المشروع النوعي الذي عزز بشكل رئيسي من ارتباط الجامعات الفلسطينية ببعضها البعض، وأوجد شبكة علاقات واسعة بين المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الجامعات، والتي استطاعت ان توحد رؤاها وأهدافها في التعامل مع برامج تكنولوجيا المعلومات باختصاصاتها المختلفة في الجامعات الشريكة".

وأضاف رستم: "لقد بدأ هذا المشروع بفكرة طموحة، ونتاجه ما نراه اليوم من تطوير لبرامج وقدرات ومهارات العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذي انعكس على امكانات وقدرات الطلبة والدارسين، ونتمنى ان يكون لدينا في المستقبل القريب فرصا اخرى في برامج مماثلة، خاصة ان جميع المشاركين معنا اليوم هم من اصحاب التجربة والخبرة السابقة في مشاريع Erasmus+ والتي كتب لها النجاح والارتقاء".

من جانبه ذكر الدكتور أحمد عبد العال أن هذا اللقاء الختامي اشتمتل على إقرار كافة التقارير المقدمة من شركاء المشروع، بالإضافة لأخذ التوصيات النهائية بهدف رفعها إلى الجهة المانحة المتمثلة في الاتحاد الأوروبي، معربا عن سعادته بنجاح المشروع في تحقيق جميع الأهداف المرسومة بكفاءة عالية ومن أبرزها افتتاح خمسة مراكز كفاءة تكنولوجية في مقرات الجامعات الشريكة وتطوير أحد عشر برنامج دراسي في مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وتدريب ما يزيد عن خمسين موظف وأكاديمي في برامج تدريبية متخصصة في عدد من الجامعات الأوروبية.

يشار إلى أن مشروع تعزيز الابتكار في برامج ومناهج تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية هو مشروع ممول من برنامج Erasmus+ في الاتحاد الأوروبي، وقد حظي بمشاركة الجامعة الإسلامية بغزة وجامعة الأزهر وجامعة الأقصى وجامعة غزة واتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا وجامعة كلابريا بإيطاليا وجامعة لايبزيغ التقنية بألمانيا وجامعة الدراسات التطبيقية في سلوفينيا، وبإدارة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

#الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

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