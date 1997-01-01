وفاة نجم مسلسل "بريكنج باد" روبرت فورستر

وكالات / سما /

توفى فجر اليوم السبت النجم القدير روبرت فورستر الشهير بأدواره في مسلسل بريكنج باد وفيلم "إل كامينو"، عن عمر يناهز الـ 78.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فورستر توفى بمنزله بمدينة لوس أنجلوس بعد ساعات قليلة من احتفاله بعرض فيلمه الجديد "إل كامينو"، المكمل لمسلسل "بريكنج باد" الشهير.

وقالت الصحيفة أن وفاة روبيرت فورستر جاءت بعد صراع طويل مع سرطان المخ، لتنهي مسيرته الفنية الحافلة التي استمرت لأكثر من 5 عقود.

وكان قد بدء روبيرت فورستر مسيرته الفنية منذ عام 1960، وقدم على مدار هذا الوقت 110 أفلام، وعشرات الأعمال التليفزيونية.

وكانت إنطلاقة روبيرت فورستر مع النجمة إليزابيث تايلور والنجم الكبير مارلون براندو في فيلم من اخراج المخرج الكبير جون هيوستن بعنوان In A Golden Eye، طرح في صالات العرض السينمائي للمرة الأولى عام 1967.

وبعد ذلك ظهر روبيرت فورستر في أداء مميز حين جسد شخصية "جون كاسيليس"، في فيلم من إخراج المخرج الكبير هاسكل واكسلر، بعنوان Medium Cool وطرح للمرة الأولى بصالات العرض عام 1969.

وفي عام 1980، مرت مسيرة روبيرت فورستر بأزمة توقفه عن العمل كممثل لفترة طويلة، كاد أن يضطر خلالها للإعلان عن افلاسه.

وذلك حتى عاد المخرج الكبير كوينتن ترانتينو بروبيرت فورستر من جديد أمام الشاشة الفضية، بإشراكه في فيلم من إخراجه بعنوان Jackie Brown والذي طرح للمرة الأولى بصالات العرض عام 1997.