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طولكرم: موظّف يسرق 740 ألف شيكل من شركة يعمل بها

الخميس 10 أكتوبر 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: موظّف يسرق 740 ألف شيكل من شركة يعمل بها


رام الله / سما /

كشفت الشرطة اليوم الخميس، ملابسات سرقة 740 ألف شيكل من أحد محلات الصرافة، وقبضت على المشتبه به في عملية السرقة بطولكرم.

وقالت الشرطة في بيان لها إن صاحب شركة للصرافة في طولكرم تقدم بشكوى مفادها ملاحظة نقص في إيرادات شركة الصرافة عن الإيرادات السابقة وبشكل يومي، وعلى الفور تم تحريك قسم الأدلة الجنائية في شرطة المباحث إلى مقر الشركة وإجراء الكشف والمعاينة، حيث تم استدعاء شخص مشتبه به من موظفي الشركة، وتبيّن أنه يقوم منذ أربع سنوات بسرقة أموال من صندوق الشركة ويسجلها على أنها حركات مصرفية لتغطية سرقته، ويودع المسروقات في أحد البنوك بالمدينة.

وأشار المتهم إلى أنه قيمة المبلغ الذي في حسابه البنك يصل 740 ألف شيكل، وهو جزء من قيمة الأموال التي سرقها من الشركة التي يعمل بها.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المال المسروق، وإحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقّه.

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