الكشف عن تفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة بشأن الانتخابات العامة

رام الله / سما /

كشف واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم برام الله.

وقال أبو يوسف في حديث إذاعي، إن الاجتماع أكد على ضرورة إجراء الانتخابات، كمدخل لإنهاء الانقسام بعد فشل تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها في القاهرة من قبلنا كفصائل فلسطينية.

وأكد، ضرورة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، والتأكيد على الديمقراطية الفلسطينية بشأن الانتخابات وتداول السلطة، وكل ما له علاقة بهذا الشأن.

وأوضح أبو يوسف أن الجهود تنصب حول كيفية إزالة العقبات أمام الترحيب الفصائلي والمؤسساتي في إجراء الانتخابات، والتفاصيل المتعلقة بإجرائها سواء في كيفية فتح حوار مع الجميع من أجل إزالة العقبات، أو على صعيد القضايا التقنية بما له علاقة بقانون الانتخابات، وتأكيدنا على إجرائها في كل الأرض الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس .

ولفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن الرئيس محمود عباس اجتمع أمس مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، الذي سيذهب بدوره إلى قطاع غزة للقاء مع حركة حماس والفصائل لبحث كيفية إنجاح هذه الانتخابات.

وأكد أبو يوسف أن الرئيس والقيادة تجري مشاورات مع كل أطراف المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل تذليل العقبات التي يحاول الاحتلال دائما وضعها أمام مسار الانتخابات.