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إلهان عمر تقدم أوراق طلاقها من زوجها

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلهان عمر تقدم أوراق طلاقها من زوجها


وكالات

كشفت تقارير أن النائبة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر تقدمت بطلب للحصول على الطلاق من زوجها، وسط حديث عن على علاقة لها مع مستشار سياسي في العاصمة واشنطن.


وكشفت التقارير أن عمر (38 عاما) قدمت أوراق الانفصال عن زوجها أحمد حرسي، يوم الجمعة، في ولاية مينيسوتا، وهي الولاية التي تمثلها.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن "صديق قديم" يعرف الزوجين منذ نحو 20 عاما قوله إن عضوة الكونغرس وزوجها انفصلا في آذار/ مارس الماضي.

وقال "الصديق" إن عمر طلبت منه أن يرفع دعوى طلاق لأنها "لم ترغب في فعل ذلك"، لكنه رفض وقال إن "كانت تريد الطلاق فعليها أن تفعل ذلك بنفسها"، على حد قولها.
 

يشار إلى أن عمر تزوجت من حرسي في عام 2002، وأنجبت منه طفلين، قبل أن ينفصلا في عام 2008، ثم تزوجت البريطاني أحمد نور سعيد قبل الانفصال أيضا في عام 2011، ثم اكتملت إجراءات الطلاق في عام 2017.

وعادت إلهان لأحمد حرسي في عام 2011 بعد انفصالها عن أحمد نور، ثم أنجبت منه طفلها الثالث في عام 2012.

بدورها، قالت عمر إنها وزوجها لا يطلبان أمر حماية، ويطلبان فقط منحهم "رعاية مشتركة" لأطفالهم الثلاثة القصر.

كما طلبت عمر من المحكمة تحديد إعالة الطفل "لخدمة مصلحة الأطفال القاصرين"، ومنح "الملكية الزوجية".
 

ورغم نفي عمر انفصالها عن حرسي في مقابلة حديثة أعقبت التقرير المشار إليه، إلا أن صحيفة "نيويورك بوست" قالت إنهما انفصلا في مارس الماضي، وقد تزامن ذلك في الوقت الذي شوهدت عمر رفقة ماينت في مطعم بكاليفورنيا.

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