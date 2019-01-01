  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: انعقاد الحكومتين المصرية والفلسطينية غدا يؤسس لمرحلة جديدة

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: انعقاد الحكومتين المصرية والفلسطينية غدا يؤسس لمرحلة جديدة


رام الله / سما /

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن انعقاد الحكومتين المصرية - والفلسطينية يوم غد الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة "يؤسس لمرحلة جديدة".

وأضاف المالكي  "أن هذا الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية أن يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام الله، كونه يأتي في وقت هام، كما أن الاعتماد على البيت العربي خاصة القاهرة يدلل على مؤشرات سياسية هامة مرتبطة بطبيعة التحرك الاستراتيجي التي اعتمدته القيادة"، منوها إلى أن "الانطلاق من هنا له مغذى سياسي مهم جدا" .

واستدرك قائلا: رغم أن هذه الزيارة جاءت متأخرة زمنيا، إلا أن حضورنا بهذا العدد من الوزراء رسالة واضحة بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء عليها أيضا".

وأضاف: نعتمد أساسا في هذه السياسات التي اعتمدناها على الدعم العربي وتحديدا الدعم الذي يأتينا من القاهرة، وبالتالي اللقاءات التي ستتم اليوم بين زملائي الوزراء مع نظرائهم المصريين ستكون هامة وشاملة".

وتابع: أودّ أن أذكر الجميع انه كان هناك لقاء عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الشهر الماضي بين الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث في مجمل القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع بالمنطقة، وبالدور المصري الهام للحراك العربي على مستوى المنطقة.

وقال، الجديد الآن هو ما تحدث به سيادته في كلمته أمام الجمعية العامة حول الدعوة للانتخابات رغم ان هذا الموضوع تم مناقشته مع الرئيس السيسي، مضيفا ان القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا بالانفكاك التدريجي عن دولة الاحتلال، وهذا يعني ترتيب العلاقة مع الدول العربية".

ـــــــــــــــــــ

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون في الضفة وغزة

الشيخ: لن نستلم "أموال المقاصة" دون تفعيل اللجان الفنية .. ومنع العمال دخول إسرائيل يضر ولاينفع!

شاهد .أمراء سعوديون في عزاء قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان

الكشف عن مضمون رسالة شديدة اللهجة وجهها خامنئي للأسد

شاهد.. موقع عبري يكشف عن صور ووثائق تنشر لأول مرة لحرب "يوم الغفران"

شاهد.. أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

ترامب يهدد تركيا: ساقضى على الاقتصاد التركي وأدمره بشكل كامل إذا تجاوزت الحدود

الأخبار الرئيسية

إغلاق إسرائيلي شامل لمعابر الضفة وغزة

72019515164521

كاتب إسرائيلي : الحرب الأهلية الوشيكة ستقطعنا إرباً إرباً

اشتيه

بالاسماء.. اشتية يصل القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري كبير وهذا ما ستتضمنه الزيارة

الشاباك دعمها بقوة.. قناة عبرية: خلافات في الكابنيت بشأن تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

الرئيس

الرئيس يكلف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها