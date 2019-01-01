  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يكلف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها

الإثنين 07 أكتوبر 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يكلف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها


رام الله / سما /

كلف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فورا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكد الرئيس، لدى استقباله ناصر، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك.

وحضر اللقاء: امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عزام الاحمد، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" ترد على تصريحات القيادي بحماس نايف الرجوب الأخيرة حول الرئيس وحكومة اشتيه

الرئيس: مصرون على اجراء الانتخابات .. وإسرائيل أعادت لنا "مليار ونصف شيكل"

انتهاء العملية الانتخابية في تونس وتقدم " النهضة"

تفاصيل اجتماع الكابينت.. إنشاء منظومة دفاعية جوية خشيةً من هجمات إيرانية

الرئيس يعلن تشكيل لجنة للحوار مع حماس والفصائل تحضيرا للانتخابات

"اقتصاد غزة" تمنع استيراد أو تصنيع "السجائر والشيشة الالكترونية"

فيديو : بوتين يستقبل عيد ميلاده في أحضان الطبيعة بسيبيريا

الأخبار الرئيسية

الشيخ: لن نستلم "أموال المقاصة" دون تفعيل اللجان الفنية .. ومنع العمال دخول إسرائيل يضر ولاينفع!

وزيران اسرائيليان : ايران تخطط لهجوم استراتيجي كبير على الدولة العبرية

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بمسيرات العودة

اشتية: مشكلة اموال المقاصة لم تحل و أطلقنا مراجعة شاملة لأداء الحكومة

حنا

الرئيس يجتمع برئيس لجنة الانتخابات ويطلب من حماس ورقة موقعة