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إصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين بينهم وزير ومسؤولين قبر يوسف بنابلس

الإثنين 07 أكتوبر 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين بينهم وزير ومسؤولين قبر يوسف بنابلس


رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الاثنين، بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين لاداء الصلوات التلمودية لقبر يوسف قرب مخيم بلاطة بنابلس.

وقالت مصادر محلية ان خمسة مواطنين على الأقل أصيبوا بجراح مختلفة برصاص مطاطي وحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف بينهم المصور الصحفي معتصم سقف الحيط حيث أصيب برصاصة مطاطية في البطن وقد وصفت الاصابه بالطفيفة.

وقالت مصادر اسرائيلية ان قوات جيش الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية مدينة نابلس وذلك في اطار تأمين دخول (17) حافلة للمستوطنين، تقل (1100) مستوطن الى قبر يوسف في المدينة.

واضافت المصادر من بين المقتحمين كان وزير الاقتصاد الاسرائيلي "ايلي كوهين" ورئيس مجلس مستوطنات بالضفة "يوسي داجان" وعضو الكنيست "موشيه أربيل" .
 

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