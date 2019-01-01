تفاصيل اجتماع الكابينت.. إنشاء منظومة دفاعية جوية خشيةً من هجمات إيرانية

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء المجلس المصغر "الكابنيت"، أنه بصدد إنشاء مشروع دفاع جوي يكلف مليارات الشواكل خشيةً من هجمات إيرانية خطيرة.

وبحسب القناة، فإن الهدف من هذا المشروع الجديد التعامل مع صواريخ كروز في ظل التهديد الإيراني، خاصةً بعد الهجوم الذي نسب لطهران ضد المنشآت النفطية في السعودية.

وأشارت القناة، إلى تصريحات سابقة لنتنياهو أكد فيها وقوف إيران وفق معلومات استخبارية خلف تلك الهجمات.

واستمر اجتماع الكابنيت نحو ساعتين ونصف، للحديث حول التهديد الإيراني في ضوء تصريحات أطلقها نتنياهو الأسبوع الماضي حول قدرات إيران وتخطيطها لمهاجمة إسرائيل.