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وزارة المالية برام الله تصدر تعميم هام لموظفيها في قطاع غزة

الأحد 06 أكتوبر 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة المالية برام الله تصدر تعميم هام لموظفيها في قطاع غزة


رام الله / سما /

أصدرت وزارة المالية في رام الله، اليوم الأحد، تعميمًا لموظفيها في قطاع غزة، بشأن تحديث بياناتهم.

ودعت المالية وفق بيان لها موظفيها، لتحديث بياناتهم في هيئة التأمين والمعاشات وسط مدينة غزة، ولمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين، وحتى يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن يوم الاثنين سيُخصص لموظفي مدينة غزة، بينما يوم الثلاثاء، سيكون لموظفي محافظات رفح وخانيونس، إضافة لموظفي المنطقة الوسطى، وسيكون يوم الأربعاء مُخصصًا لموظفي محافظة شمال قطاع غزة.

وأفادت اللجنة التابعة لوزارة المالية، بأنها ستكون حاضرة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساءً لثلاثة أيام، داعية الموظفين إلى الحضور شخصيًا مع ضرورة إحضار الهوية الشخصية.



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