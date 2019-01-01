  1. الرئيسية
  2. هو وهي

العلاقة الزوجية.. 5 علامات تدل على "مشكلات خطيرة"

السبت 05 أكتوبر 2019 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلاقة الزوجية.. 5 علامات تدل على "مشكلات خطيرة"


وكالات / سما /

الزواج رحلة طويلة، تعتريها مراحل سعادة، لكنها لا تخلو من المطبات، والأزواج المحظوظون هم من يتمكنوا من اجتياز عقبات الحياة سويا قبل أن تصل الأمور إلى ما لا تحمده عقباها.

وهناك علامات على طريق الزواج تمكن الأزواج من معرفة ما إذا كانا يسيران على السكة الصحيحة أم لا.

ونستعرض هنا أبرز 5 علامات تدل على أن قاطرة الزواج لا تسير في الطريق الصحيح.

الإساءة الجسدية والعاطفية

تفضل كثير من النساء الصمت في حال تعرضت للإساءة الجسدية أو العاطفية من زوجها في ومحاولة للتستر، كما يتعرض بعض الأزواج للتعنيف من زوجاتهم، وهذا مؤشر على أن العلاقة تحتاج إلى تصحيح.

النظر للآخر كعدو

إذا أدرك أحد الزوجين أنه ينظر إلى الآخر على أنه عدو، لأي سبب كان، فهذه ليست علامة جيدة في الحياة الزوجية. فالحياة الزوجية لا بد أن تكون مبنية على العمل الجماعي بين الزوجين.

التوقف عن الكلام

عندما يفقد الزوجان التواصل بينهما، وتقل مساحة الحوار اليومية، وكذلك عندما لا يسمع أي من الطرفين للآخر، فهذه مؤشرات خطيرة على أن العلاقة بينهما لا تسير في الاتجاه الصحيح.

 عدم التصدي للمشكلات

حل المشكلات بين الزوجين لا يكون بتجاهلها، لأن تراكم الاستياء من عدم حل المشكلات قد ينفجر في وقت ما مستقبلا، عندها تكون العواقب وخيمة. لذا، ينصح التعامل مع المشكلات الزوجية أولا بأولا.  

الرغبة في الانفراد بالنفس

يتجنب بعض الأزواج بعد فترة من الزواج المكوث في مكان واحد مع الشريك. فإذا كنت تنام في غرف منفصلة أو تعيش حياة منفصلة تماما، فهذا يدل على أن هناك مشكلات خطيرة في العلاقة الزوجية.

#العلاقة الزوجية #الزواج #الحياة

الأكثر قراءة اليوم

لغة الجسد تخون ترامب بحركة مشينة مع الرئيس الفنلندي!

شهيد و 54 اصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي رفيع: انتهاء أزمة أموال الضرائب والتحويل سيتم منقوصاً

"يديعوت": ضابط فلسطيني يقود حملة تعايش مع الإسرائيليين

"مفهوم أمني" إسرائيلي جديد.. وثيقة تدعو لتصعيد العدوانية

كحلون : سنحول مليار و800 مليون شيكل للسلطة لمنع انهيارها

إسرائيل تخترق الحياة الشخصية لآلاف الفلسطينيين.. هكذا منع الاحتلال تحول عمليات الطعن لانتفاضة ثالثة

الأخبار الرئيسية

حركة الجهاد الاسلامي تحيي اليوم ذكرى انطلاقتها الـ32 بمسيرة مركزية بغزة

تقرير امني : إسرائيل تخشى هجومًا إيرانيًا واسِعًا وتل أبيب

حسين الشيخ: اجتماع فلسطيني إسرائيلي يوم غد الأحد لبحث الملفات المالية

وزير إسرائيلي سابق :أي معركة عسكرية ضد حماس في غزة لن تضيف شيئا جيدا

كرهينبول : وجودنا في القدس يحمي معايير المجتمع الدولي وحل الدولتين