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فيديو.. "مصطفى أبو تورتة" يشرح أسباب هروبه من عروسه!

السبت 05 أكتوبر 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "مصطفى أبو تورتة" يشرح أسباب هروبه من عروسه!


وكالات / سما /

نشر شاب مقطع فيديو في الإنترنت، قدّم فيه نفسه على أنه "مصطفى" الذي هجر خطيبته في حفلها وأخذ الذهب الذي اشتراه لها وحمل معه "التورتة" أيضا.

ودافع الشاب عن نفسه وساق الأعذار، مشيرا إلى أنه أعاد الذهب "شان كنت شاري الجرام بـ625 جنيه ولقيته بـ775 جنيه .. أرجعه ولا مراجعوش؟ كانت مصلحة بنت حرام".

وتابع متقمصا الدور قائلا: "خالي كان عيد ميلاده فخدت التورتة ورحت له عشان مدخلش بايدين فاضية".

اللافت أن موقع "المصريون" الإخباري توصل إلى أن هذا الشاب ليس "مصطفى ابو تورتة"، بل شاب آخر حاول ركوب الموجة بواسطة هذه الرسالة المصورة، بهدف نيل أكبر "إعجاب" بصفحته.

وكان عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بحماسة مع شابة روت أن خطيبها، ويدعى مصطفى، تركها في موقف محرج للغاية في حفل خطبتها وأخذ المصوغات الذهبية التي اشتراها وهجرها وأهله حاملا أيضا "التورتة".

وانهالت إثر ذلك التعليقات الساخرة واللاذعة في مواقع التواصل الاجتماعي من كل حدب وصوب، على مصطفى الذي ألصق به لقب "مصطفى أبو تورتة".

#مصطفى أبو تورتة

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