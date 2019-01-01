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جنرال سابق في الجيش وعضو كنيست: اليمين الاسرائيلي "نازيين"

الخميس 03 أكتوبر 2019 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال سابق في الجيش وعضو كنيست: اليمين الاسرائيلي "نازيين"


القدس المحتلة / سما /

هاجم "يائر غولان" الجنرال سابق في الجيش الإسرائيلي، والعضو بالكنيست من كتلة "المعسكر الديمقراطي"، اليمين الإسرائيلي وشبههم "بالنازيين".

 وقال "غولان"، في مقابلة إذاعية اليوم الخميس، "أذكّر بأن النازيين صعدوا إلى الحكم بصورة ديمقراطية، ولذلك علينا أن نحذر بداخلنا جيدا، من أن جهات متطرفة ذات توجهات خلاصية تستغل الديمقراطية الإسرائيلية من أجل إحداث واقع حكم مختلف".

وتابع غولان، "إنني أتحدث عن ظاهر عنصرية والمس بمؤسسات الدولة وتآكل الديمقراطية، وأذكّر جميعنا بأنه على الرغم من وجود اختلافات هائلة، فإنه توجد أدلة على تحولات حدثت حينذاك ونجد تعبير لها اليوم".

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