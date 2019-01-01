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اللوبي اليهودي يقود الحملة

الاتحاد الأوروبي يُصوت في بروكسل على قطع المساعدات عن "الاونروا"

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يُصوت في بروكسل على قطع المساعدات عن "الاونروا"


بروكسل/سما/


تصوت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، ظهر اليوم الثلاثاء على اقتراح تقدمت به (آنا فوتجا) عضو البرلمان الأوروبي، عن المجموعة الديمقراطية المسيحية، لحجز مساعدات تبلغ 100 مليون يورو، يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في العام 2020، على إثر ما سمّته سوء إدارة.
.وقال السفير عادل عطية، نائب رئيس بعثة فلسطين في بروكسل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية "قبل ظهر اليوم سيتم التصويت على مقترح الحزب الديمقراطي المسيحي، ونبذل جهوداً كبيرة على المستوى الفلسطيني، والعربي، ونأمل ألا نصل إلى مستوى التصويت، إذا تم تبني القرار المقترح سيتم قطع جميع مساعدات الاتحاد الأوروبي لـ (أونروا)، ما سيتسبب بمشاكل كبيرة".

وأضاف ان اللوبي اليهودي يقوم بضغوط كبيرة لانتزاع قرار أوروبي على غرار قرار انتزعوه من الإدارة الأمريكية، وهم يستخدمون ذرائع للطلب لقطع المساعدات، ويقولون إن هناك سوء إدارة بالنسبة لـ (أونروا).
 

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