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المشتركة تبعث رسالة للنائب العام الاسرائيلي حول حادثة الاسير عربيد ..

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المشتركة تبعث رسالة للنائب العام الاسرائيلي حول حادثة الاسير عربيد ..


القدس المحتلة / سما /

 أرسلت القائمة العربية المشتركة برقية إلى النائب العام الاسرائيلي "أفيخاي ماندلبليت"، اليوم الاثنين للمطالبة بالتحقيق في التعذيب الذي تعرض له سامر عربيد على يد الشاباك عندما اعتقلته قوات الاحتلال في رام الله وثلاثة اخرين بتهمة تنفيذ عملية "عين بونين" قبل شهرين والتي اسفرت عن مقتل مستوطنة.

واعتقل عربيد يوم الأربعاء الماضي وهو في حالة جيدة، وخلال الاستجواب تعرض للتعذيب بوحشية على يد الشاباك ونقل الى مستشفى هداسا في القدس فاقدا للوعي ووصفت حالته بالخطيرة.

وطالب أعضاء القائمة المشتركة بأن ينظر النائب العام في الظروف التي حصل فيها الشاباك على إذن من وزارة العدل لاستخدام القوة والتعذيب أثناء التحقيق مع عربيد بشكل غير قانوني .

ورد ماندلبليت: "تجاوزت وزارة العدل والشاباك جميع الخطوط الحمراء في هذه القضية. يجب وضع حد لسياسة استخدام التعذيب اثناء التحقيقات ، ويجب الحفاظ على حقوق المعتقلين اثناء استجوابهم. حسب ما ذكرت صحيفة معاريف العبرية.

ولا يزال عربيد 44 عاما يرقد في المستشفى بحالة صحية حرجة.

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