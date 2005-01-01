المالية والتخطيط برام الله تنشر رابط فحص قسيمة الراتب لتفريغات 2005

رام الله / سما /

نشرت وزارة المالية والتخطيط في رام الله رام الله، رابط فحص قسيمة الراتب الخاصة بتفريغات 2005 لشهر سبتمبر الحالي.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد تناقلت خبر يفيد بأن آلية الصرف ستكون كالشهر الماضي، لا سيما أن لجان حصر موظفي السلطة في غزة لم تنهٍ بعد من عملها.

وصباح اليوم، أوضح رئيس الحكومة محمد اشتية أن المالية ستصدر غدًا الثلاثاء بياناً توضيحياً حول صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر.

ويشار إلى أن موظفي "تفريغات 2005" كانوا لهم مئات الاعتصامات في غزة نظراً لتفاقم معاناتهم بسبب تلقيهم رواتب بقيمة 1500 شيكل، إلا أنهم منذ قرابة عامين يتلقون نصف راتبهم المعروف، حيث اعتبروا أنفسهم مؤخراً أنهم مصنفون على بند الاعانة الاجتماعية، وليس كموظفين رسميين.

وكانت وزارة المالية في رام الله، قد صرفت الشهر الماضي نسبة 100% لموظفي الضفة، في المقابل أكد موظفي غزة أن نسبة الصرف كانت 60% مع زيادة طفيفة لبعض الموظفين العسكريين والمدنيين.

للوصول الى رابط الفحص لموظفي 2005: اضغط هنا