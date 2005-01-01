  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالية والتخطيط برام الله تنشر رابط فحص قسيمة الراتب لتفريغات 2005

الإثنين 30 سبتمبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية والتخطيط برام الله تنشر رابط فحص قسيمة الراتب لتفريغات 2005


رام الله / سما /

نشرت وزارة المالية والتخطيط في رام الله رام الله، رابط فحص قسيمة الراتب الخاصة بتفريغات 2005  لشهر سبتمبر الحالي.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد تناقلت خبر يفيد بأن آلية الصرف ستكون كالشهر الماضي، لا سيما أن لجان حصر موظفي السلطة في غزة لم تنهٍ بعد من عملها.

وصباح اليوم، أوضح رئيس الحكومة محمد اشتية أن المالية ستصدر غدًا الثلاثاء بياناً توضيحياً حول صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر.

ويشار إلى أن موظفي "تفريغات 2005" كانوا لهم مئات الاعتصامات في غزة نظراً لتفاقم معاناتهم بسبب تلقيهم رواتب بقيمة 1500 شيكل، إلا أنهم منذ قرابة عامين يتلقون نصف راتبهم المعروف، حيث اعتبروا أنفسهم مؤخراً أنهم مصنفون على بند الاعانة الاجتماعية، وليس كموظفين رسميين.

وكانت وزارة المالية في رام الله،  قد صرفت الشهر الماضي نسبة 100% لموظفي الضفة، في المقابل أكد موظفي غزة أن نسبة الصرف كانت 60% مع زيادة طفيفة لبعض الموظفين العسكريين والمدنيين.

للوصول الى رابط الفحص لموظفي 2005:  اضغط هنا

الأكثر قراءة اليوم

الجوجو يكشف عن عدد حالات الزواج والطلاق في قطاع غزة

الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

جنرال إسرائيلي: أوشكنا على الوصول إلى حافة الحرب مع إيران و هناك 3 سيناريوهات ممكنة

كتائب أبو علي توجه رسالة تحذير للاحتلال حول الاسير سامر عربيد

واشنطن تحدد موعد اعلان "صفقة القرن"

شاهد: أول فيديو يوثق لحظة قصف منشآت أرامكو "عملاق النفط السعودي"

الحوثيون: عملية "نصر من الله" تمت بـ9 هجمات صاروخية و21 طائرة مسيرة

الأخبار الرئيسية

غزة: استشهاد شاب أصيب بطلق ناري بالخطأ في خانيونس والقسام ينعي

اشتية

اشتية: بتوجيه من الرئيس.. زيارة مرتقبة لوفد وزاري إلي القاهرة

حدود

لماذا يسمي الجيش الإسرائيلي حدود رفح وخانيونس بـ"خط الدبابير"؟

هنية :الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد

الرئيس عباس

الرئيس عباس يجدد مُعارضته للكفاح المسلح.. ولهذا السبب ينتقد العرب في "إسرائيل"