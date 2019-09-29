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ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم هوليودي

الإثنين 30 سبتمبر 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم هوليودي


وكالات / سما /

أعلن الفنان المصري المقيم بأمريكا سيد بدرية، أنه سيقوم بتجسيد شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عمل هوليودي، من دون أن يتطرق إلى تفاصيله.

وقال بدرية في تصريح صحفي، إنه إلى "حين انتهائي من التصوير فلن أعلن كافة التفاصيل حول العمل ككل".

وكشف الممثل المصري أن آخر مشاركاته كانت مع النجم العالمي جاكي شان في بطولة فيلم "Vanguard"، الذي يتناول كيفية القضاء على الإرهاب في العالم، ومن المقرر عرضه تزامنا مع العيد القومي للصين خلال شهر شباط عام 2020،

وأشار إلى أنه شارك في الفيلم إلى جانب عدد من نجوم الصين المعروفين منهم يانغ يانغ وميا موكي.

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ويجسد سيد بدرية في الفيلم شخصية عربي يساعد البطل جاكي شان في القضاء على مجموعة من الإرهابيين والإمساك برئيس عصابتهم، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن حول شركة أمنية "فانغارد"، تمثل الأمل الأخير لمحاسب يبحث عن أمل في القضاء على الإرهاب بعد استهدافه من قبل منظمة هي الأكثر دموية في العالم.

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أول أعمال الممثل المصري في هوليود كان في فيلم الكوميديا "Hot Shot" عام 1986، مرورا بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، منها فيلم "الرجل الحديدي" عام 2008، كما انتهى مؤخرا من تصوير فيلم الدراما "I Am That Man"، والذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد طرحه تجاريا.

#صدام حسين #هوليود #سيد بدرية

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