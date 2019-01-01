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اعرف صحتك من رائحة عرقك

الإثنين 30 سبتمبر 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعرف صحتك من رائحة عرقك


وكالات / سما /

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية ‫أن رائحة الجسم الكريهة تدق ناقوس الخطر، فهي تنذر بالإصابة بمرض ‫خطير.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن رائحة الجسم التي تبدو كرائحة البول ‫أو الأمونيا (النشادر)، قد تشير إلى الإصابة بأمراض الكلى.

‫وقد يرجع العرق الشديد ورائحته النفاذة إلى فرط نشاط الغدة ‫الدرقية، الذي يعمل على زيادة إفراز العرق.

ومن الأعراض الأخرى الدالة ‫على فرط نشاط الغدة الدرقية؛ فقدان الوزن واضطرابات النوم وضعف التركيز ‫والعصبية.

‫وقد يشير انبعاث رائحة كريهة تشبه رائحة السمك من الأعضاء التناسلية إلى ‫الإصابة بعدوى فطرية أو بكتيرية أو مرض جنسي. وغالبا ما تكون هذه ‫الرائحة الكريهة مصحوبة بحكة واحمرار وحرقان وسيلان.

‫أما الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم فترجع إلى أسباب عدة، مثل التهاب ‫اللثة والتهاب الأمعاء والارتجاع المريئي.

‫وتشير رائحة الفم التي تشبه رائحة الأسيتون أو رائحة الفاكهة المعطوبة، ‫إلى الإصابة بالسكري.

‫لذا يجب استشارة الطبيب فورا لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء رائحة ‫الجسم الكريهة، والخضوع للعلاج على وجه السرعة.

#العرق #الصحة

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