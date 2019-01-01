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الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها

الأحد 29 سبتمبر 2019 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديوان الملكي المغربي يكشف حالة محمد السادس الصحية بعد تدهورها


الرباط /سما/

 أعلن الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس مريض، فيما خرج بيان بشأن حالته الصحية، بعد أن كان يستعد للسفر إلى فرنسا.

وأوضح بيان الديوان الملكي مساء يوم الأحد، أن محمد السادس تعرض لالتهاب فيروسي حاد في الرئتين.

وأوصى الطبيب الخاص بالملك بأن يدخل الملك محمد السادس في فترة راحة طبية لبضعة أيام.

وكان ملك المغرب، في طريقه إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك "اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب".

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