حقائق: الاحترام أهم من الحب بالنسبة للنساء

وكالات / سما /

من النساء من يقلن إن الحب أهم من الاحترام، ومنهن من يقلن إن الاحترام أهم. وفي الحقيقة فإن الحب والاحترام مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا بدّ أن يكونا متوفرين لإنجاح العلاقات بين الرجل والمرأة، سواء في الزواج أو في جو العمل وبيئته.

أحدهما لا ينفع دون الآخر

قالت دراسة برازيلية لقسم الفنون المسرحية التابع لجامعة «أوسب» الفيدرالية البرازيلية إن وجود الاحترام بين شخصين لا يعني بالضرورة وجود حب فيما يتعلق بالعلاقات العادية بين الناس. ويمكن أن يوجد الحب دون وجود الاحترام، ولكن هذا مقتصر فقط على العلاقة بين الرجل والمرأة، لأن العلاقات الإنسانية بين الزوجين، حسب رأي الدراسة، إذا هرب الاحترام من النافذة فإن الحب يهرب من الباب والعكس صحيح، فوجود أحدهما لا ينفع دون وجود الآخر.

ما هو الأهم؟ الحب أو الاحترام؟

موضوع الحب والاحترام في العلاقة الزوجية والعاطفية يهم النساء أكثر من الرجال، لكن بعضهن يعتبرن الحب أهم، وهناك من يعتبرن الاحترام أهم. ولمعرفة الحقيقة أوردت الدراسة نتائج تحريات أجرتها الجامعة البرازيلية في خمس قارات من خلال اتصالات مع عدد كبير من النساء في جميع بقاع العالم، فتبين أن نسبة 70% من نساء العالم يعتبرن الاحترام أهم من الحب في العلاقة الزوجية أو العاطفية بشكل عام للأسباب الآتية:

لماذا الاحترام أهم بالنسبة للنساء؟

يساعد على رؤية الأمور من زاوية منطقية

أكدت الدراسة أن النساء اللواتي أُخذت آراؤهن، على أن المنطق الوحيد الذي تعرفه المرأة أكثر من أي منطق آخر هو الاحترام الذي يبعدها قليلاً عن عاطفة الحب القوية ويساعدها على التفكير بشكل أفضل من زاوية المنطق الذي لا تستخدمه إلا قليلاً في العلاقات العاطفية.

يعلم الإنسان تقبل ما هو سيء

إن الاحترام يعلم المرأة تقبل أشياء سيئة من الطرف الآخر من قبيل الاحترام، لكي تحافظ على الود وعدم تحطيم علاقة زوجية وتضييع مستقبل أسرة. فلولا وجود الاحترام في هذه الحالة، فإن المرأة تتخلى عن كل شيء وتختفي من العالم.



يعلم الإنسان قيمة الصبر

يعلم أن قيمة هذا الصبر تعتبر أساسية لتحمّل أمور حياتية كثيرة، فلولا الاحترام لما قدر الإنسان قيمة الصبر الذي يتحلى به من قبيل الاحترام للآخر أو للآخرين.



يوسع هامش التسامح

خصوصاً بين الرجل والمرأة المرتبطين بعلاقة عاطفية قوية بشكل خاص. وهذا يساعد على حل العديد من المشاكل الزوجية.



يحمي العلاقات الزوجية

يعد أقوى من الحب الذي ينتهي قبل الاحترام، ولذلك فإن طول أمد الاحترام يمكن أن يمنع تدمير كثير من العلاقات وعودة البعض إلى بعضهم من جديد بسبب وجود الاحترام.



حماية للمرأة

يحمي المرأة من الإغراءات التي يمكن أن تتسبب في الطلاق ومن ارتكاب أخطاء قد تؤدي إلى فشل زواجها.



يقوّي الثقة

يشمل ذلك الرجل والمرأة المرتبطين بعلاقة زوجية، أمّا الحب لا يستطيع تقوية الثقة، على حد تعبير عدد كبير من النساء.



الاحترام يقوي الحب وليس العكس

قالت الدراسة البرازيلية إن النساء حول العالم يعتبرن أن الاحترام هو الذي يقوي الحب وليس العكس، مستندة في ذلك إلى أن المرأة تعشق أكثر وأكثر الرجل الذي يحترمها.