اتفاق بين ادارة سجون الاحتلال والاسرى المضربين

رام الله /سما/

توصلت قيادة الحركة الأسيرة وادارة سجون الاحتلال، مساء أمس الى اتفاق على تنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش منذ 15 يوما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اليوم..

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس ، إن الاتفاق يقضي بإزالة أجهزة التشويش الاضافية التي تم نصبها خلال الفترة الماضية في قسم 1 بسجن ريمون، والعمل على تخفيض نسبة التشويش بشكل تدريجي، على ان يشرع بتفعيل الهواتف العمومية لخمسة ايام في الاسبوع بدلا من ثلاثة ايام ابتداء من الاحد المقبل اضافة الى عودة كافة الأسرى المضربين الى السجون التي نقلوا منها وانهاء عزل بعض الأسرى بداية الشهر المقبل.

وأضاف عبد ربه ان من بين بنود الاتفاق، السماح للأسرى لمن تبقى من محكومياتهم أقل من ثلاث سنوات بالانتقال الى سجن النقب، مؤكدا على مواصلة الأسرى إضرابهم اليوم، لضمان التزام إدارة السجون بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار عبد ربه الى استمرار ثلاثة أسرى في اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الاداري، أقدمهم أحمد غنام، واسماعيل علي من أبو ديس، اضافة الى مواصلة الأسير طارق قعدان من بلدة عرابة اضرابه بالرغم من أوضاعه الصحية الصعبة.