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ايزنكوت : يجب اسقاط حكم حماس في غزة وسياسة نتنياهو الحالية تقويها

الخميس 26 سبتمبر 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايزنكوت : يجب اسقاط حكم حماس في غزة وسياسة نتنياهو الحالية تقويها


القدس المحتلة/سما/

يعارض رئيس الأركان السابق غادي إيزناكوت التحالف الدفاعي الذي يريد رئيس الوزراء نتنياهو توقيعه مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب، وقال "إنه تحالف غير ضروري. هذا لا معنى له".

 

كما انتقد أيضًا السياسة التي يتبعها نتنياهو ضد غزة وقال انها تعمل على تقوية حركة حماس بل يجب اسقاط حكم حماس بقطاع غزة.

 

وأضاف آيزنكوت" أن تعزيز مكانة حماس بغزة يعد خطأ فادحا، ويجب على إسرائيل السعي الى انهاء حكم هذه الحركة في القطاع".

 

وبحسب الصحيفة، تطرق آيزنكوت الى الأصوات التي تدعو الى اجراء تقليصات في ميزانية الأمن قائلا: "إنه لا يمكن لإسرائيل أن تجازف فيما يخص أمنها، وعليه يجب عدم تقليص تعداد أو ميزانيات الجيش".

 

وأشارت الصحيفة العبرية، الى آيزنكوت بصدد نشر وثيقة تحت عنوان "الخطوط العريضة لمفهوم الأمن الإسرائيلي"، يتناول فيها كيفية مواجهة إسرائيل للتهديدات النووية الإيرانية.

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