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ستدرس كافة الملفات..

الحكومة: لجان رواتب موظفي السلطة في غزة مستمرة في عملها

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة: لجان رواتب موظفي السلطة في غزة مستمرة في عملها


رام الله / سما /

 أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، استمرار عمل اللجان التي شكلها رئيس الوزراء محمد اشتية لدراسة ملف رواتب الموظفين في قطاع غزة .

وقال ملحم لفضائية النجاح، إن " هناك إرث ورثته الحكومة من الحكومات السابقة يتعلق بالرواتب منها ملف تفريغات 2005 والتقاعد المالي ورواتب الموظفين".

وأوضح ملحم أن " كل هذا الإرث حوله رئيس الوزراء إلى لجان مختصة لكي تدرس وتعيد النظر بكل ما يتعلق في هذه القضايا لوضع الأطر القانونية".

وأضاف أن " هناك لجان تعمل الآن في غزة للتأكد من وجود الموظفين على رأس عملهم وأسمائهم ووظائفهم"، مشيرا إلى أن "هذه المراجعات ستقدم قريبا إلى الحكومة لكي تجد طريقا إلى حلها".

وأشار ملحم إلى أن " غزة حاضرة في كل التفاصيل وهناك أموال كثيرة تصرف على التنمية في القطاع سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو الماء أو المشاريع الحيوية والوزارات والأسر الفقيرة".

وأشار ملحم إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية مستعد للذهاب إلى قطاع غزة منذ الغد على أرضية اتفاق 2017، معربا عن أمله "باستعادة غزة لحضن الشرعية الفلسطينية والعمل على الاهتمام بالمواطنين في القطاع وتخفيف الضائقة المالية والاقتصادية".

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